В Нижегородской области прошел финал игры «Зарница: Легенды будущего»

Всех 225 участников распределили на время финала на две команды: «красных» и «зеленых». Участвовали они в игре под руководством опытных наставников – участников специальной военной операции.

Ребята должны были уметь пользоваться радиостанциями, преодолевать «минные поля», уничтожать условную технику противника и даже управлять дронами. Отличительной чертой игры является применение современных технологий, таких как беспилотные летательные аппараты, наземные дроны, лазертаг и фаертаг-оборудование.

В сообществе Всероссийского общества «Знание» «Вконтакте» опубликована полная трансляция финала.

Также было предусмотрено множество тактических испытаний, таких как разведка дроном, разминирование, отражение кибератаки, уничтожение техники противника. В каждой команде для этого были предусмотрены свои специалисты: командир, инструктор, военный корреспондент, политический руководитель, связист, штурмовик, оператор БПЛА, сапер, медик и топограф.



Как отметила руководитель департамента патриотической направленности «Движения первых» Дарья Козырева, «Зарница» трансформируется и адаптируется к современному поколению, при этом сохраняя старые-добрые традиции и ценности.

«Наша главная задача – сохранить систему правильных ценностей советского времени, но при этом внести в «Зарницу» новые трансформационные вещи: применение высокотехнологичного оборудования, новые и актуальные темы, сделать игру такой, чтобы в нее захотели играть ребята», – отметила она.