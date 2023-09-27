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    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

    3 комментария
    Мурад Садыгзаде Мурад Садыгзаде Как Америка теряет монархии Персидского залива

    Традиционные союзники США в регионе не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и выбрали позицию «позитивного нейтралитета». Последние годы стали для американской политики периодом тотального провала на Ближнем Востоке.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

    24 комментария
    27 сентября 2023, 18:12

    В Нижегородской области прошел финал игры «Зарница: Легенды будущего»

    В Нижегородской области прошел финал игры «Зарница: Легенды будущего»
    @ кадр из видео

    Финал Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница: Легенды будущего» прошел в Нижегородской области. Участие в игре приняли ребята со всей России.

    Всех 225 участников распределили на время финала на две команды: «красных» и «зеленых». Участвовали они в игре под руководством опытных наставников – участников специальной военной операции.

    Ребята должны были уметь пользоваться радиостанциями, преодолевать «минные поля», уничтожать условную технику противника и даже управлять дронами. Отличительной чертой игры является применение современных технологий, таких как беспилотные летательные аппараты, наземные дроны, лазертаг и фаертаг-оборудование.

    В сообществе Всероссийского общества «Знание» «Вконтакте» опубликована полная трансляция финала.

    Также было предусмотрено множество тактических испытаний, таких как разведка дроном, разминирование, отражение кибератаки, уничтожение техники противника. В каждой команде для этого были предусмотрены свои специалисты: командир, инструктор, военный корреспондент, политический руководитель, связист, штурмовик, оператор БПЛА, сапер, медик и топограф.

    Как отметила руководитель департамента патриотической направленности «Движения первых» Дарья Козырева, «Зарница» трансформируется и адаптируется к современному поколению, при этом сохраняя старые-добрые традиции и ценности.

    «Наша главная задача – сохранить систему правильных ценностей советского времени, но при этом внести в «Зарницу» новые трансформационные вещи: применение высокотехнологичного оборудования, новые и актуальные темы, сделать игру такой, чтобы в нее захотели играть ребята», – отметила она.

    26 сентября 2023, 21:59
    Рогов сообщил о попытке крупного наступления ВСУ в Запорожской области
    Рогов сообщил о попытке крупного наступления ВСУ в Запорожской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о крупном наступлении ВСУ и ожесточенных боях в регионе.

    В своем Telegram-канале Рогов сообщил о массированном обстреле российских позиций на участке Работино – Вербовое.

    «Как сообщают наши ребята, боевики ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино – Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта», – пишет Рогов.

    По его словам, «враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырех рот». Он отметил, что «русские воины встречают их с горячим гостеприимством». «Идут тяжелые ожесточенные бои», – заявил Рогов.

    В понедельник российские войска отбили семь атак ВСУ на Донецком направлении.

    Коментарии (35)
    27 сентября 2023, 10:37
    Стало известно еще о двух взрывах на «Северных потоках»

    Guardian: Сейсмологи из Норвегии сообщили, что на «Северных потоках» произошло четыре, а не два взрыва

    Стало известно еще о двух взрывах на «Северных потоках»
    @ The Swedish Coast Guard/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в сентябре 2022 года был осуществлен четырьмя, а не двумя взрывами, как сообщалось ранее, об этом пишут британские СМИ со ссылкой на данные сейсмологов из Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar.

    О двух взрывах, которые произошли в районе к северо-востоку от датского острова Борнхольм, прежде известно не было. Таким образом, один взрыв был выявлен к юго-востоку от острова, а три остальных – к северо-востоку от него, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Guardian.

    Первый взрыв, как сообщается, произошел 26 сентября в 02:03:24 по местному времени, второй – в 19:03:50. Через семь секунд прогремел третий взрыв, а еще спустя девять секунд – четвертый.

    При этом в Norsar считают, что взрывов могло быть и больше.

    Между тем Китай призвал страны сотрудничать с Россией в расследовании диверсии на «Северных потоках». Как заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан, Россия является одной из основных сторон в этом деле.

    Бразилия в свою очередь выступила за раскрытие данных следствия по «Северным потокам». Как заявил в Совбезе ООН постпред этой страны Серхиу Данесе, Дания, Германия и Швеция должны опубликовать по крайней мере предварительные итоги расследования в силу «серьезности эпизода и явной угрозы международному миру и безопасности», передает ТАСС.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил накануне, что Германии, Дании и Швеции поручено выгораживать США в деле о подрыве «Северного потока».

    Коментарии (26)
    27 сентября 2023, 11:22
    Политолог указал на нервную реакцию Христи Фриланд на вопрос о нацистах в Канаде

    Политолог Корнилов указал на нервную реакцию Христи Фриланд на вопрос о нацистах в Канаде

    Политолог указал на нервную реакцию Христи Фриланд на вопрос о нацистах в Канаде
    @ Spencer Colby/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вице-премьер Канады Христя Фриланд не стала прямо отвечать на вопрос о том, сколько еще в стране находится людей, воевавших в ходе Второй мировой войны на стороне нацистов.

    На фрагмент трансляции канала Rebel News Canada обратил внимание политолог Владимир Корнилов. Он отметил, что примечателен не столько ответ Фриланд, сколько выражение ее лица, «бегающие глаза» и подергивание пальцами.

    Политолог напомнил, что Фриланд является прямым потомком нациста, и ей приходится «выкручиваться». «Видать, и сцепила руки до посинения – чтобы не выдать себя и не зигануть в ответ», – предположил Корнилов.

    Еще в 2017 году канадская газета The Globe and Mail писала, что дед Христи Фриланд, которая по материнской линии имеет украинские корни, в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией. Об этом изданию сообщил профессор канадского Университета Альберты Джон-Пол Химка.

    По его словам, дед Фриланд Михайло Хомяк издавал в Кракове в период германской оккупации Польши, а затем в Вене газету Krakivski Visti («Краковские вести»), деятельность которой курировал офицер немецкой разведки Эмиль Гассерт. Сама газета, по информации профессора, была отобрана нацистами у еврейского издателя, который позже был убит в концлагере Белжец.

    В газете, как рассказал профессор Химка, который нашел архивы Krakivski Visti, публиковались в том числе антисемитские статьи и другая нацистская пропаганда.

    Сама Фриланд утверждала, что семья ее деда была вынуждена покинуть Украину в 1939 году и перебралась в Канаду в качестве беженцев после окончания Второй мировой войны.

    Фриланд, как отмечает ТАСС, является одним из самых активных представителей украинской диаспоры Канады, в том числе находится в тесном контакте с Канадским украинским конгрессом, членом которого является и украинский нацист Ярослав Хунка, недавнее чествование которого в парламенте Канады вызвало большой политический скандал.

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    27 сентября 2023, 00:33
    В Эстонии предложили переименовать два российских города
    В Эстонии предложили переименовать два российских города
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Комитет по иностранным делам парламента Эстонии предложил переименовать Калининград и Кингиссеп, сообщили на сайте законодательного органа республики.

    Отмечается, что комитет с предложением обратился к языковому комитету Общества эстонского языка. Калининград предлагается переименовать в Кенигсберг, а Кингиссеп в Ленинградской области – в Ямбург или Яаму, передает РИА «Новости».

    Ранее в ходе обсуждения в Федеральной академии политики безопасности глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг. В ответ власти Калининграда предложили Писториусу изучить карту мира.

    Коментарии (64)
    27 сентября 2023, 12:34
    Рогов: Минные поля и шквальный огонь остановили наступление ВСУ на Запорожском направлении
    Рогов: Минные поля и шквальный огонь остановили наступление ВСУ на Запорожском направлении
    @ РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Ситуация на Запорожском направлении сейчас контролируемая, линия фронта устойчива. Скорее всего, противник продолжит атаки на протяжении октября, а затем попробует форсировать Днепр в районе Энергодара, сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее он сообщил о попытке крупного наступления ВСУ в Запорожской области.

    «Ситуация на Запорожском направлении сейчас контролируемая, линия фронта устойчива. Качественные минные поля, а также сочетание шквального артиллерийского и минометного огня позволили остановить наступление украинских войск», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «ВСУ регулярно пытаются атаковать в районе сел Работино и Вербовое. На этом участке противник, очевидно, хотел бы дойти до «линии Суровикина». При этом речь о ее прорыве даже не идет. Укрепления российской армии расположены за Вербовым и Новопрокоповкой. Оба населенных пункта находятся под нашим контролем», – отмечает собеседник.

    «Украинская армия сейчас намеревается расширить зону контроля в нашем предполье. После чего они попытаются прорвать линию обороны и выйти к Токмаку. Его захват позволил бы ВСУ получить оперативный простор, разворачивающийся вплоть до Азовского моря. Эти планы подтверждаются участившимися обстрелами, в том числе за счет HIMARS», – подчеркивает он.

    «Полагаю, что на Запорожском направлении атаки не прекратятся до конца октября. После первых заморозков ВСУ могут попробовать форсировать Днепр в районе Энергодара. Для этого они могут даже остановить сброс воды на каскаде ГЭС, чтобы река быстрее замерзла», – резюмировал Рогов.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о массированном обстреле российских позиций на участке Работино – Вербовое, после которого ВСУ крупными силами пошли в атаку на наши позиции.

    Рогов пишет, что «ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино – Вербовое». По его словам, «враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырех рот». Он отметил, что «русские воины встречают их с горячим гостеприимством».

    Накануне Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

    Российской армией были уничтожены до 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и гаубица Д-30.

    Напомним, ранее Владимир Рогов отмечал, что с приходом дождливой и холодной погоды Украина планирует изменить свою стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС. Он добавил, что линия обороны российских войск вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к нападению ВСУ там готовы.

    Коментарии (11)
    27 сентября 2023, 10:10
    Политолог: Финляндия осознала негативные последствия членства в НАТО

    Политолог Блохин: Членство в НАТО заставило Финляндию вкладывать деньги в развитие американского ВПК

    Политолог: Финляндия осознала негативные последствия членства в НАТО
    @ IMAGO/Antti Hamalainen/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Финляндии пришлось столкнуться со всеми последствиями членства в НАТО. Это касается как необходимости наращивания собственного ВПК, так и трат на Украину. Так как откатить назад вступление в альянс уже не получится, Хельсинки попытаются выторговать для себя некие дивиденды, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Константин Блохин. Ранее в Финляндии назвали слишком затратными поддержку Украины и членство в НАТО.

    «Финляндия не могла не вступить в НАТО, Запад не позволил бы ей далее оставаться нейтральной. Мир фрагментируется, период колеблющихся стран проходит. При этом не исключаю, что часть финнов, в том числе местные власти, воспринимали возможность стать частью альянса как билет в рай», – сказал Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

    «Реальность же показала, что вхождение в НАТО не решает глобальных вопросов государства. В Хельсинки не полились потоки капитала. Наоборот, Финляндия, равно как и другие члены альянса, теперь вынуждена, по сути, вкладывать деньги в развитие американского ВПК», – пояснил собеседник.

    «Более того, в Финляндии стали осознавать риски членства в НАТО. И в первую очередь это касается тех потенциальных угроз, которые теперь возникли перед Россией. Нет никаких сомнений, что Москва сделает все необходимое для готовности ответить на эти опасности. Особенно, если пойдет речь о размещении на финской территории натовского стратегического вооружения», – указал он.

    «Помимо этого, Хельсинки, конечно, не в восторге от поддержки Украины, но и отказаться от этого они не могут. Все возгласы о недовольстве положением дел, судя по всему, нужны финнам для повышения собственной политической субъектности в рамках НАТО», – полагает аналитик.

    «Отыграть членство в альянсе или отказаться тратить внушительную часть своего ВВП на военные нужды у Финляндии не получится. Очевидно, страна выйдет с руководством НАТО в своеобразный торг, пытаясь получить от альянса дополнительный политический капитал или дивиденды в других сферах», – спрогнозировал спикер.

    Ранее Финляндия обнаружила, что членство в НАТО – это сложно, дорого и имеет глубокий политический контекст. У страны наступает сложный процесс интеграции в альянс и в его требования коллективной обороны – со всеми вытекающими отсюда финансовыми, юридическими и стратегическими препятствиями, пишет The New York Times.

    «Вступление в НАТО, поддержка Украины – это дорого, и конца этому не видно», – сказал Янне Куусела, гендиректор по оборонной политике министерства обороны Финляндии.

    Финляндия уже увеличила свой оборонный бюджет, отчасти для того, чтобы оплатить закупку американских истребителей F-35 и новых кораблей для патрулирования морей и слежения за подводными лодками. Страна обещает тратить не менее 2% ВВП на свои вооруженные силы, как того желает НАТО.

    Напомним, Финляндия официально вошла в состав НАТО в апреле. Экс-депутат финского парламента Туртиайнен выразил сомнение, что страна долго пробудет в составе альянса.

    Коментарии (12)
    26 сентября 2023, 21:20
    Спикер парламента Канады объявил об отставке из-за скандала с нацистом
    Спикер парламента Канады объявил об отставке из-за скандала с нацистом
    @ Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер канадского парламента Энтони Рота уходит в отставку из-за скандала с чествованием украинского нациста из дивизии СС 98-летнего Ярослава Гунько (Хунка).

    Рота сообщил о своей отставке в ходе выступления в парламенте, передает ТАСС. «С тяжелым сердцем сообщаю парламенту о своей отставке с поста спикера Палаты общин», – сказал он. Энтони Рота официально покинет свой пост 27 сентября.

    Ранее в Канаде разгорелся скандал после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте поприветствовал украинского националиста из дивизии СС «Галичина». Офис премьера Канады возложил ответственность за приглашение украинского нациста в парламент на спикера Палаты общин Энтони Роту. Глава МИД Канады Мелани Жоли призвала Роту к отставке.

    Коментарии (20)
    27 сентября 2023, 11:43
    Объявленный на Украине убитым командующий Черноморским флотом выступил по ТВ

    Командующий Соколов: Черноморский флот уверенно выполняет поставленные задачи

    Объявленный на Украине убитым командующий Черноморским флотом выступил по ТВ
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Черноморский флот уверенно и успешно выполняет поставленные задачи, заявил командующий ЧФ Виктор Соколов.

    Соколов в эфире телеканала «Звезда» сообщил, что это касается и надводных, и подводных сил, а также морской авиации и береговых войск, передает ТАСС.

    Накануне Соколов принял участие в заседании коллегии Минобороны России в режиме видео-конференц-связи.

    Напомним, после ракетной атаки киевского режима 22 сентября по штабу Черноморского флота в украинских СМИ и Telegram-каналах появились сообщения, что Соколов якобы погиб при ударе.

    Коментарии (26)
    27 сентября 2023, 00:01
    Воспитатели детского сада в Латвии заставили девочку приседать за русские слова

    Tекст: Ольга Иванова

    В одном из детских садов Латвии воспитатели заставили девочку приседать за произнесенные на русском языке слова, сообщил депутат Елгавской городской думы от «Русского союза Латвии» Андрей Пагор.

    Он рассказал, что за каждое русское слово девочку в присутствии других детей заставляли приседать по десять раз, передает Life.

    Пагор не стал называть номер детского сада, но пообещал раскрыть детали после проверки. Он отметил, что девочка замыкается и больше не хочет идти в детский сад.

    На прошлой неделе представитель управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майра Розе заявила, что в ближайшее время около 3,6 тыс. граждан России, которые проживают в стране, но не сдал экзамен по знанию латышского языка или не подал заявку на его прохождение, получат предписания о необходимости покинуть территорию Латвии.

    Коментарии (38)
    27 сентября 2023, 10:28
    Мэр Варшавы: Зеленского понесло

    Мэр Варшавы Тшасковский заявил, что Зеленский «перестарался» в ходе выступления на ГА ООН

    Мэр Варшавы: Зеленского понесло
    @ Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН с обвинениями в адрес Польши из-за зерновой сделки, «перестарался», заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

    «Конечно, Владимир Зеленский преувеличил... Его понесло», – сказал Тшасковский телеканалу Polsat.

    Мэр Варшавы, который также занимает должность вице-председателя партии Platforma Obywatelska, уверен, что Зеленскому не следовало говорить таких слов, передает RT.

    Напомним, Зеленский с трибуны ГА ООН обвинил страны, которые поддержали ограничение поставок украинского зерна, в том числе и Польшу, в «помощи России».

    После этого президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с Зеленским, а польский премьер Матеуш Моравецкий потребовал от президента Украины «не оскорблять» поляков.

    Коментарии (7)
    27 сентября 2023, 13:37
    На границе Азербайджана задержан экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян

    Экс-госминистр непризнанной НКР Варданян задержан на границе Азербайджана

    На границе Азербайджана задержан экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший государственный министр (глава правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян задержан на границе Азербайджана, сообщил источник в его окружении.

    Источник ТАСС сообщил, что Варданяна задержали при попытке выехать в Горис Сюникской области Армении.

    Рубен Карленович Варданян родился 25 мая 1968 года в Ереване (Армянская ССР, СССР). В 1985 году поступил на экономический факультет МГУ, после первого курса служил в Вооруженных Силах СССР, в 1992 году с отличием окончил экономический факультет. Стажировался в Banca CRT (Италия), в том же году окончил курсы по развивающимся рынкам Merrill Lynch в Нью-Йорке.

    Миллиардер армянского происхождения. Входил в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes. На 2021 год его состояние составляло 1 млрд долларов США. По данным на октябрь 2019 года, Варданян входил в советы директоров ПАО «КАМАЗ», ЗАО «Америабанк» и Global Blue Russia Holdings B.V.

    В разное время входил в советы директоров, экспертные и консультативные советы ведущих российских и зарубежных компаний в различных отраслях («Соллерс», «АвтоВАЗ», «Сибур Холдинг», «Новатэк», «Гражданские самолеты Сухого», «Международный аэропорт Шереметьево», «Росгосстрах» (был гендиректором этой компании в 2002–2004 годах), Международная финансовая корпорация (США), Standard Bank Plc. (Великобритания), Marsh & McLennan Companies (США)).

    1 сентября 2022 года Варданян отказался от гражданства России и, объявив о решении передать все российские активы в семейный фонд, а управление – партнерам, переехал в Нагорный Карабах. Назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, снят с должности в феврале 2023 года.

    Ранее сообщалось, что в Армению из Нагорного Карабаха на данный момент выехали более 20 тыс. вынужденных переселенцев.

    Коментарии (19)
    27 сентября 2023, 16:36
    На Западе обеспокоились новой железной дорогой из Ростова в Крым

    CNN: В России начали работу над проектом железнодорожной ветки из Крыма в Ростовскую область

    На Западе обеспокоились новой железной дорогой из Ростова в Крым
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России завершили предпроектные работы по созданию железнодорожной ветки, которая соединит Крым и Ростовскую область, начато ее проектирование, сообщают СМИ.

    Советник бежавшего украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что создание железной дороги, которая свяжет Мариуполь, Волноваху и Донецк с Россией, позволит транспортировать военные и гражданские грузы в обход Крымского моста, передает CNN. Проект реализует предприятие «Железные дороги Новороссии», строительство могут завершить в течение нескольких лет. Андрющенко пишет, что для этой ветки железной  дороги уже якобы начато строительство железнодорожного моста через реку Кальмиус возле села Гранитное.

    Ранее министр экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов сообщил, что начато проектирование новой железнодорожной ветки из Крыма в Ростовскую область, она будет проходить через Запорожскую область и Донецкую народную республику по побережью Азовского моря, передает ТАСС. Предпроектные работы уже завершены, уточнил Гуськов.

    В мае российские власти создали ФГУП «Железные дороги Новороссии», объединившее железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

    Коментарии (5)
    27 сентября 2023, 14:39
    Сержант-трансгендер рассказал о геях в ВСУ

    Уволенный спикер СТО ВСУ Эштон-Чирилло рассказал о дружественных ЛГБТ украинских батальонах

    Сержант-трансгендер рассказал о геях в ВСУ
    @ кадр и видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли американского сержанта-трансгендера Сару (при рождении – Майкл) Эштон-Чирилло, недавно отстраненного от должности спикера Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины (СТО ВСУ).

    Полную запись разговора пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.

    На розыгрыш обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева. «Смешнее уже не будет! Сегодня мы узнали из первых уст, что в ВСУ много наркоманов, фашистов и гомосексуалистов», – написала она.

    Вован и Лексус в разговоре притворились бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который якобы ищет в ВСУ «ЛГБТ+ дружественный батальон» для своего сына-гомосексуалиста.

    Эштон-Чирилло рассказал «Порошенко», что в настоящее время, по ее оценкам, в ВСУ служат около 5 тыс. солдат нетрадиционной сексуальной ориентации.

    «Я могла присоединиться к отряду, направляющемуся в Херсон для контрнаступления, чего я и хотела. Это был октябрь 2022 года. Или я могла встретиться с командиром Исламовым, которого вы, возможно, знаете. Он очень тесно связан с украинско-татарской общиной, и вот он меня принял. Командир Исламов и крымские татары были крайне приветливыми. Поэтому я решила к ним присоединиться», – рассказал теперь уже бывший официальный представитель СТО ВСУ.

    На вопрос о том, является ли Исламов дружественным к геям командиром, Эштон-Чирилло ответил положительно. «Совсем скоро, в сентябре они отправятся в Николаев, они ищут людей в батальон», – отметил он.

    Напомним, 21 сентября сержант Сара Эштон-Чирилло был отстранен от должности, в отношении него начали расследование.

    Коментарии (14)
    27 сентября 2023, 12:12
    МИД: Британия и США помогли Киеву совершить атаку на Севастополь

    Захарова назвала атаку Киева на Севастополь скоординированной с США и Британией

    МИД: Британия и США помогли Киеву совершить атаку на Севастополь
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Нет ни малейших сомнений в том, что атака киевского режима на Севастополь 22 сентября была проведена в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что атака планировалась заранее, при этом использовались западные разведывательные спутники, натовское спутниковое оборудование, самолеты-разведчики. По ее словам, удар по штабу Черноморского флота был реализован с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами, передает ТАСС.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила также, что Москва проводит расследование участия Великобритании в антироссийской провокации в украинской Буче.

    Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один российский военный пропал без вести. Аварийные конструкции зданий штаба ЧФ на этой неделе начали демонтировать.

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    26 сентября 2023, 21:56
    Захарова назвала подавшего в отставку спикера Палаты общин Канады «козлом отпущения»
    Захарова назвала подавшего в отставку спикера Палаты общин Канады «козлом отпущения»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Из спикера Палаты общин Канады Энтони Роты сделали «козла отпущения», выведя из-под удара премьера страны Джастина Трюдо и его соратников, среди которых есть потомки коллаборационистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова написала, что никто не извинился за нацистские лозунги, которыми встречали Зеленского. Она предрекла «такое же бесславное будущее» всех, кто по всему миру поддерживает «нацистскую шваль».

    «Коллаборационист дотянул до 98, чтобы вся его сладкая жизнь последних десятилетий, весь этот напускной пафос родственников и ложь канадских властей умылись в собственных нечистотах. Аллилуйя!» – заявила дипломат

    Ранее спикер парламента Канады Энтони Рота объявил об отставке из-за скандала с чествованием украинского нациста из дивизии СС 98-летнего Ярослава Гунько (Хунка).

    Офис премьера Канады возложил ответственность за приглашение украинского нациста в парламент на спикера Палаты общин Энтони Роту. Позже Рота принес извинения за случившееся. Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота должен уйти в отставку.

    В российском МИД назвали случившееся фарсом и заявили, что Москва ответит на враждебные действия Канады, политики в которой заигрывают с нацизмом.

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