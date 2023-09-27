В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?2 комментария
США ввели безвизовый режим для Израиля
США на условиях взаимности ввели безвизовый режим для Израиля
Граждане Израиля смогут претендовать на пребывание в США с туристическими и деловыми целями на срок до 90 дней без предварительного получения американской визы, сообщили в Госдепартаменте и Министерстве внутренней безопасности США.
В заявлении министерства указано, что к 30 ноября 2023 года будут внесены изменения в электронную систему согласования поездок, после чего у израильтян появится возможность находиться без визы в США 90 дней, передает РИА «Новости».
США согласились ввести безвизовый режим после того, как власти Израиля изменили правила въезда, а именно распространили привилегии на всех граждан США независимо от происхождения, религии или национальности. Теперь американцы палестинского происхождения с Западного берега реки Иордан могут въезжать в Израиль без виз и пользоваться тель-авивским международным аэропортом.
Ранее президент США Джо Байден перекрестился после слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что они дружат уже больше 40 лет.