В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?0 комментариев
Прокурор запросил наказание для Крисевича за стрельбу на Красной площади
Прокурор запросил пять лет колонии для акциониста Крисевича по делу о стрельбе на Красной площади
Прокурор потребовал приговорить акциониста Павла Крисевича, устроившего стрельбу на Красной площади, к пяти годам колонии.
В ходе прений в Тверском суде представитель государственного обвинения потребовал назначить акционисту наказание в виде пяти лет колонии общего режима, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Крисевича Леонида Соловьева.
Напомним, художник-акционист Павел Крисевич летом 2021 организовал акцию на Красной площади. Он дважды выстрелил из охолощенного оружия в воздух и сымитировал выстрел в себя. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».