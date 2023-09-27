«Zvездный десант» выступил перед бойцами СВО в госпиталях и на передовой

Артисты «Zvездного десанта» выступили с концертами перед бойцами в госпиталях и на передовой

Tекст: Александра Юдина

Так, представитель Народного фронта, заслуженный артист России Алексей Огурцов вместе со «Zvездным десантом» посетил несколько воинских подразделений в Новоазовске, Донецке, Мелитополе и на линии боевого соприкосновения.

Артисты выступили с концертами в госпиталях и на передовой, посетили 155-ю бригаду морской пехоты, «Пятнашку», «Кальмиус», танкистов в Дебальцево.

Также «Zvездный десант» провел творческую встречу в Запорожской области. Губернатор решил отблагодарить руководителя агитбригады, заслуженного артиста России Алексея Огурцова и поручил наградить его медалью «За заслуги перед Запорожской областью».

Отмечается, что своими выездами к солдатам Народный фронт и «Zvездный десант» продолжают традиции, начавшиеся еще в 1941 году, когда артисты выезжали на передовую для поднятия боевого духа солдат.

«Чем больше будет волонтерских движений, тем больше мы сможем помочь нашим ребятам. Помощь фронту – главная задача для нас сегодня. Давайте вместе приблизим нашу победу!» – сказал Огурцов.

Военнослужащие улыбались и подпевали. Бойцы признались, что именно благодаря таким выступлениям создается ощущение, что страна едина.

«Мы очень благодарны Народному фронту и «Zvездному десанту», это огромная помощь нашему фронту – как моральная поддержка и мотивация, так и материальная: все необходимые комплектующие, техника – всё это нам очень помогает на передовой», – поделился один из военнослужащих.

Напомним, «Zvездный десант» выполняет еще и гуманитарную миссию. В каждый свой приезд артисты оставляют в госпиталях и воинских подразделениях технику, обмундирование, медикаменты и другие вещи, закупленные Народным фронтом, так необходимые бойцам.

Среди участников выезда – руководитель «Zvездного десанта», заслуженный артист России Алексей Огурцов, скрипачка Ольга Спасенова, певица и блогер Анири, певицы Юлия Самусевич и Елена Ветеръ, авторы-исполнители Петр и Марина Суховы, певец и актер Леуш Любич.