В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?0 комментариев
«Zvездный десант» выступил перед бойцами СВО в госпиталях и на передовой
Артисты «Zvездного десанта» выступили с концертами перед бойцами в госпиталях и на передовой
Артисты «Zvездного десанта» выступили с концертами перед бойцами в госпиталях и на передовой, а также передали военным гуманитарный груз в рамках проекта «Народного фронта» «Все для Победы!»
Так, представитель Народного фронта, заслуженный артист России Алексей Огурцов вместе со «Zvездным десантом» посетил несколько воинских подразделений в Новоазовске, Донецке, Мелитополе и на линии боевого соприкосновения.
Артисты выступили с концертами в госпиталях и на передовой, посетили 155-ю бригаду морской пехоты, «Пятнашку», «Кальмиус», танкистов в Дебальцево.
Также «Zvездный десант» провел творческую встречу в Запорожской области. Губернатор решил отблагодарить руководителя агитбригады, заслуженного артиста России Алексея Огурцова и поручил наградить его медалью «За заслуги перед Запорожской областью».
Отмечается, что своими выездами к солдатам Народный фронт и «Zvездный десант» продолжают традиции, начавшиеся еще в 1941 году, когда артисты выезжали на передовую для поднятия боевого духа солдат.
«Чем больше будет волонтерских движений, тем больше мы сможем помочь нашим ребятам. Помощь фронту – главная задача для нас сегодня. Давайте вместе приблизим нашу победу!» – сказал Огурцов.
Военнослужащие улыбались и подпевали. Бойцы признались, что именно благодаря таким выступлениям создается ощущение, что страна едина.
«Мы очень благодарны Народному фронту и «Zvездному десанту», это огромная помощь нашему фронту – как моральная поддержка и мотивация, так и материальная: все необходимые комплектующие, техника – всё это нам очень помогает на передовой», – поделился один из военнослужащих.
Напомним, «Zvездный десант» выполняет еще и гуманитарную миссию. В каждый свой приезд артисты оставляют в госпиталях и воинских подразделениях технику, обмундирование, медикаменты и другие вещи, закупленные Народным фронтом, так необходимые бойцам.
Среди участников выезда – руководитель «Zvездного десанта», заслуженный артист России Алексей Огурцов, скрипачка Ольга Спасенова, певица и блогер Анири, певицы Юлия Самусевич и Елена Ветеръ, авторы-исполнители Петр и Марина Суховы, певец и актер Леуш Любич.