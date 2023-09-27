Криптовалютная биржа Binance решила уйти из России и продает российский бизнес компании CommEX

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению компании, с целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года, все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены, передает ТАСС.

В компании рассказали, что в ходе организованной и последовательной миграции пользователей Binance совместно с CommEX примут все необходимые меры для информирования пользователей о процедуре переноса их активов на платформу CommEX. Новые пользователи, прошедшие процедуру верификации персональных данных, будут частично перенаправлены на платформу CommEX.

В течение следующих нескольких месяцев Binance закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России, прилагая все усилия для обеспечения бесперебойного взаимодействия с пользователем во время этого перехода, отметили в Binance.

В компании добавили, что в отличие от сделок, ранее осуществленных международными компаниями в России, в рамках данной сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе.

Напомним, в августе Binance заявила о возможности полного ухода из России.