В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?0 комментариев
Криптовалютная биржа Binance решила уйти из России
Криптовалютная биржа Binance решила уйти из России и продает российский бизнес компании CommEX
Криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX, говорится в пресс-релизе компании.
Согласно сообщению компании, с целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года, все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены, передает ТАСС.
В компании рассказали, что в ходе организованной и последовательной миграции пользователей Binance совместно с CommEX примут все необходимые меры для информирования пользователей о процедуре переноса их активов на платформу CommEX. Новые пользователи, прошедшие процедуру верификации персональных данных, будут частично перенаправлены на платформу CommEX.
В течение следующих нескольких месяцев Binance закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России, прилагая все усилия для обеспечения бесперебойного взаимодействия с пользователем во время этого перехода, отметили в Binance.
В компании добавили, что в отличие от сделок, ранее осуществленных международными компаниями в России, в рамках данной сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе.
Напомним, в августе Binance заявила о возможности полного ухода из России.