Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.11 комментариев
Биржа Binance заявила о возможности полного ухода из России
WSJ: Биржа Binance возможно полностью уйдет из России
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance начала рассматривать полный уход из России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в Binance.
Компания начала пересматривать реализацию своего бизнеса в России, при этом рассматриваются различные варианты, передает РИА «Новости».
Также Binance запретила пользователям в России обменивать цифровые токены на иностранную валюту. Ранее биржа ограничила для пользователей из России ряд услуг из-за санкций, введенных против страны.
Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема. Она является поставщиком криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.