Начался первый заезд Всероссийского проекта «Истоки.Школа»

Молодежный центр «Истоки» принял первый заезд Всероссийского проекта «Истоки.Школа»

Молодые историки, архивисты, а также работники музеев вузов приехали в Молодежный круглогодичный образовательный центр «Истоки» принять участие в заезде «Сохраняя память». Молодые люди пообщаются с представителями программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи, ООД «Поисковое движение России» и ВОД «Волонтеры Победы», а также предложат свои инициативы для их включения в систему патриотического воспитания, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сохранение исторического прошлого – это тема, которая без должной ответственности и постоянной работы над развитием наследи может угаснуть или превратиться в ложь. Она единым импульсом связывает сквозь века целые поколения. За реализацией этой идеи стоит не только будущее современников, но и вклад в жизнь наших детей и их будущего», – отметил руководитель программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи Иван Радько.

Главным партнером заезда стал Музей Победы, который уже второй год принимает активное участие в формировании программы заезда, приглашении спикеров, а также модерации проектной деятельности.



«История и историческая память должны стать «живыми», формировать душевные переживания и становиться подлинно личными. Мы готовы поддержать все идеи участников и помочь их воплотить! Вместе мы сможем сохранить и передать новым поколениям традиции и ценности нашего народа», – подчеркнул директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

На протяжении пяти дней участники будут работать над созданием музейно-выставочного пространства круглогодичного молодежного историко-культурного центра «Истоки». Работа в этом направлении уже была проведена на одноименном молодежном историко-культурном форуме, но в этот раз участникам будет необходимо начать реализацию идей и составить дорожную карту проекта. Помогать участникам заезда будут порядка 12 добровольцев из волонтерского корпуса от Росмолодежь.Добро.

Организатором проекта выступает программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской Епархии Русской Православной Церкви, Псковского государственного университета. Мероприятие проходит с 26 сентября по 2 октября.