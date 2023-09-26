  • Власти Севастополя назвали «запредельным идиотизмом» инцидент с недопуском детей в бомбоубежище
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как российские солдаты выиграли у ВСУ стрелковый бой под Урожайным
    Дробницкий: В Канаде забыли, что такое нацизм
    Украина попросила у Запада «аналоги русских «Калибров»
    Маск с иронией ответил на обвинения премьера Канады в адрес России
    Командующий ЧФ принял участие в заседании Минобороны
    Грузинская оппозиция призвала вернуть Абхазию и Южную Осетию силой
    Лавров счел хамством заявление главы МИД Финляндии о плате россиян за Украину
    Россия резко раскритиковала Швецию по делу о диверсии на «Северных потоках»
    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа римский Франциск отказывается видеть в России Мордор

    В этом мире, особенно сейчас, очень мало мудрости и ответственности, и любые ее крупицы стоит ценить. Поэтому дипломатическими возможностями, которые открывает взаимодействие с Ватиканом, не стоит пренебрегать.

    3 комментария
    Аббас Джума Аббас Джума Ссора Индии и Канады еще больше отдаляет Нью-Дели от Запада

    Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.

    7 комментариев
    26 сентября 2023, 14:30

    В ОП России решили создать группу по предложениям наблюдателей за ДЭГ

    В Общественной палате России планируют создать экспертную группу по контролю за работой федеральной платформы дистанционного электронного голосования, инициативу озвучили на круглом столе в ОП.

    В группу войдут независимые наблюдатели и IT-эксперты, которые вели контроль за ДЭГ в дни голосования, сообщается на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

    «Для меня стало приятной неожиданностью то количество идей по совершенствованию федерального ДЭГ, которое высказали присутствующие здесь эксперты и наблюдатели. Считаю – и в некоторых выступлениях уже слышал готовность присоединиться – что назрела необходимость создать экспертную рабочую группу по обсуждению этих предложений. Приглашаю всех присутствующих и желающих присоединиться к работе группы», – заявил в ходе круглого стола сопредседатель координационного совета ОП по контролю за голосованием, глава ТИК ДЭГ-2023 Олег Артамонов.

    Техническая рабочая группа займется усовершенствованием механизмов наблюдения за ДЭГ, которые применялись на ЕДГ-2023. В группу войдут представители парламентских и непарламентских партий, а также IT-специалисты.

    Артамонов сообщил, что число наблюдателей за ДЭГ в этом году увеличилось со 100 до более чем 200: контроль за прозрачностью процедуры проводили представители парламентских и непарламентских партий, которые, по его словам, проявили в этом году особую заинтересованность. Кроме того, наблюдение за технологией проводила специальная группа экспертов в ОП, где был организован доступ к ноде наблюдения блокчейна. Группа состояла из IT-специалистов, которые в том числе направляли партии «Яблоко», СРЗП и «Зеленые».

    Сопредседатель корсовета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев напомнил, что в этом году важным инструментом, который позволил установить неизменность электронных голосов, стал «цифровой сейф-пакет» ОП.

    «Во время выборов мы делали полный слепок ноды блокчейна и сравнивали его с тем, что находилось в системе в момент подведения итогов, установив, что какие-либо изменения не вносились. Мы планируем развивать этот инструмент», – сообщил Григорьев.

    Федеральная система ДЭГ полностью соответствовала Единому стандарту наблюдения за ДЭГ, в дни голосования работала стабильно. Об этом заявил независимый эксперт, член технической группы в ОП Алексей Щербаков, сравнивший скачиваемые транзакции с теми, что были в системе по итогам голосования. «Система отработала стабильно. Были кратковременные пики лишь на несколько секунд – это допустимые отклонения, зафиксированные в момент, когда от избирателей был большой поток голосов», – объяснил он.

    25 сентября 2023, 19:27
    Эксперт объяснил, почему российские военные способны отражать атаки превосходящих сил ВСУ

    Военный эксперт Бартош: Стрелковый бой под Урожайным проявил лучшие качества российских военных

    Эксперт объяснил, почему российские военные способны отражать атаки превосходящих сил ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Илья Абрамов

    История воспитала в русском солдате стойкость, смелость и умение обращаться с оружием. Именно эти качества показали наши бойцы в бою под Урожайным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее пять российских военных отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным, позже их представили к наградам.

    «Несмотря на то что современные боевые действия предполагают активное применение дальнобойного оружия, наличие навыков стрелкового боя у солдат все еще сохраняет свою актуальность. Как в воздухе у летчика может отказать автопилот, так и на земле нужно быть готовым вести с противником бой на ближней дистанции», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Наши военные под Урожайным показали отличительные черты российского солдата – стойкость, смелость и умение применять оружие. И что не менее важно, среди них был мобилизованный. Это многое говорит о мотивации наших парней в зоне СВО», – подчеркнул собеседник.

    «В этом плане стрелковый бой во времена Великой Отечественной войны мало чем отличается от современного. Безусловно, увеличилась точность и скорострельность оружия, но солдат остался тем же. Именно волевые качества бойцов позволяют добиваться победы», – акцентировал он.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что замкомандира взвода Иван Калашников с позывным Большой представлен к званию Героя Российской Федерации. Как говорится в Telegram-канале Минобороны, к награде Большой представлен за «мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении».

    В ведомстве подчеркнули, что Большой умело руководил своими подчиненными, при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей, при этом из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство. О деталях боя под Урожайным президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Напомним, ранее Минобороны опубликовало видео боя, снятое с квадрокоптера, на котором пятеро российских военных противостоят 12 штурмовикам вооруженных сил Украины. Ведомство подчеркнуло слаженную работу подразделения. «Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», – говорится в сообщении.

    Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале отмечал, что Иван Калашников, представленный к званию Героя Российской Федерации, был призван из региона во время мобилизации. «Иван из села Новый Заган Мухоршибирского района, был мобилизован и сейчас служит в 37-й мотострелковой бригаде в должности замкомандира взвода», – пишет Цыденов.

    Коментарии (43)
    25 сентября 2023, 20:57
    В Сети высмеяли слова Альбац о том, почему Гоголь не писал по-украински
    В Сети высмеяли слова Альбац о том, почему Гоголь не писал по-украински
    @ public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры и журналисты высмеяли заявления политолога и журналистки Евгении Альбац (признана СМИ-иноагентом) о том, что Николай Гоголь писал по-русски из-за указа Александра II о запрете украинского языка.

    Альбац во время одного из своих интервью заявила, что писатель Николай Гоголь не мог писать по-украински, поскольку это было запрещено законами императорской России. По ее мнению, Гоголь вынужден был писать на русском языке, поскольку император Александр II издал «эдикт», запрещающий издавать документы и книги на украинском языке. Поэтому Гоголь писал свои произведения на русском, чтобы быть напечатанным.

    Блогеры и журналисты указали Альбац на незнание истории. Так, радиоведущий Юрий Будкин напомнил в своем Telegram-канале о том, что Гоголь умер за 25 лет до того, как Александр II подписал такой указ. «Он власть получил, когда Гоголь уже умер», – подчеркнул Будкин.

    «Мне, кстати, тут больше понравилось слово «эдикт», – написал блогер Сергей Шмидт. –  А то, что Гоголь умер за четыре года до начала царствования Александра II, так это он сам виноват. Его никто не заставлял». Шмидт считает, что нужно радоваться, что «профессор Альбац» (бывший профессор Высшей школы экономики) преподает сейчас у американских студентов, а не в России.

    Альбац была внесена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

    Напомним, годы жизни Николая Гоголя - 1809-1852 гг, а император Александр Второй родился в 1818, взошел на престол в 1855, а умер в 1881 году.

    Коментарии (48)
    26 сентября 2023, 10:23
    Маск с иронией ответил на обвинения премьера Канады в адрес России

    Маск выразил сомнения в справедливости обвинений премьера Канады Трюдо в адрес России

    Маск с иронией ответил на обвинения премьера Канады в адрес России
    @ Britta Pedersen/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск с иронией отреагировал на заявления канадского премьера Джастина Трюдо, который выступил в адрес России с обвинениями в якобы «пропаганде и дезинформации».

    Трюдо, комментируя скандал вокруг чествования украинского нациста в парламенте Канады, призвал «дать отпор российской пропаганде и дезинформации» и заявил, что Москва якобы может извлечь выгоду из этой ситуации, передает ТАСС.

    «Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией», – написал Маск под видеозаписью трансляции выступления главы канадского правительства в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Напомним, на заседание парламента Канады 22 сентября, во время визита Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Зал стоя аплодировал ему как «бойцу, который боролся за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Как выяснилось позднее, Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии «Галичина» войск СС.

    Трюдо не стал извиняться за произошедшее. Он сообщил, что огорчен ситуацией, однако пообещал, что на планы Оттавы поддерживать Киев это не повлияет.

    Коментарии (13)
    25 сентября 2023, 20:49
    Глава СПЧ прокомментировал избиение поджигателя Корана сыном Кадырова
    Глава СПЧ прокомментировал избиение поджигателя Корана сыном Кадырова
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Провокации в виде сжигания Корана недопустимы, однако существуют и правила содержания под стражей обвиняемых, заявил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Так он прокомментировал видео с избиением поджигателя Корана, выложенное Рамзаном Кадыровым.

    «Считаю, что сжигание Корана – серьезное преступление, за которое должны наказывать по закону. Подобные провокации недопустимы в многоконфессиональной стране», – сказал Фадеев, сообщает Telegram-канал СПЧ.

    При этом он отметил, что есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых, которые должны жестко соблюдаться. «Рассчитываю, что будет вынесено справедливое судебное решение в отношении обвиняемого в сжигании Корана», – сказал глава СПЧ.

    На видео отреагировала и член СПЧ Марина Ахмедова. «При всей благодарности Кадырову за помощь в СВО, я не то чтобы не согласна с избиением человека, находящегося в заведомо беззащитном состоянии, во мне все восстает против этого», – написала она в своем Telegram-канале.

    «Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает человека, сжегшего Коран. А какое он имеет право это делать, нарушать закон? Никакого. Мы не средневековые феодалы, никакие оскорбления религии не оправдывают нарушения закона. Наказание для этого человека устанавливает суд. Но не сын Кадырова. Да и для самого сына как-то неблагородно пользоваться тем, что человек не может ему ответить. Такого быть не должно», – отметила Ахмедова.

    Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, как его сын Адам Кадыров избил сжегшего Коран Никиту Журавеля. На видео мужчина наносит сидящему Журавелю несколько ударов руками и ногами.

    Коментарии (103)
    25 сентября 2023, 18:41
    Американист: В США испугались интервью Карлсона с Путиным

    Эксперты объяснили, почему власти США запретили Такеру Карлсону брать интервью у Путина

    Американист: В США испугались интервью Карлсона с Путиным
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Администрация президента США Джо Байдена боится появления президента России Владимира Путина в медийном поле США. Это может ударить по предвыборным рейтингам демократов, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Владимир Васильев и Малек Дудаков. Ранее американский телеведущий Такер Карлсон сообщил, что власти США запретили ему брать интервью у Путина.

    «В Америке существует очень серьезная информационная цензура. И в данном случае совершенно очевидно, что это интервью имело бы колоссальный эффект, учитывая размер и широту аудитории Карлсона. Возможно, оно собрало бы даже не десятки, а сотни миллионов зрителей», – предположил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Карлсон сейчас является медийной и даже наполовину политической фигурой. Он создал образ того, кто может пообщаться с любым лидером или с любой известной во всемирном масштабе личностью», – указал он.

    «Телеведущий показал, что сейчас администрация Байдена опасается освещения позиции России, интерпретации некоторых событий словами российского президента. Это могло бы очень серьезно ударить по президенту США и его окружению. И это даже несмотря на то, что вопросы интервью могли бы быть согласованы», – отметил эксперт.

    «Рейтинг Байдена падает. И его слова и заявления нередко не доходят до сознания общественности. Помимо этого, Путин в интервью предстал бы достаточно молодым и энергичным политиком. Это лишний раз подчеркнуло бы дряхлость Байдена. Картинка уверенного в себе российского лидера, хорошо выглядящего, словом, не допускающего оговорок и двусмысленностей, стала бы еще большим ударом, в частности по Байдену и по демократам в целом. Даже большим ударом, нежели сами ответы Путина», – сказал политолог.

    «Кроме того, запрет говорит о том, что в США идет превращение органов регулирования в орудия борьбы с политическими противниками. Карлсон просто хотел взять интервью, а не обратиться к американской общественности с какими-то призывами. Он делает свою работу. Это при том, что в Конституции США прописано – власти не имеют права посягать на свободу слова и свободу прессы», – напомнил аналитик.

    «Карлсона по политическим взглядам, безусловно, можно отнести к сторонникам Трампа. Обратите внимание, в его рабочем кабинете висит вырезка из газеты 1945 года с новостью о том, что умер Франклин Рузвельт. Телеведущий как бы демонстрирует свою антидемократическую направленность. Причем он крайне правых позиций», – подчеркнул он.

    «Не думаю, что речь идет о том, что кто-то из американских чиновников напрямую запретил Карлсону брать интервью у Путина. Вероятно, это иносказательная риторика. В 2021 году журналист уже говорил, что хочет взять интервью у Путина, но тогда был скандал, он оказался под слежкой АНБ. Вероятно, ему так намекнули, что если он будет брать интервью у лидеров недружественных США стран, то у него будут проблемы с американским разведывательным сообществом», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Ну а телеведущий трактовал это как запрет. Не исключаю, что он опасается преследования со стороны органов госбезопасности США в случае интервью. Так что это не столько нарушение свободы слова, сколько акт политического давления на самого Карлсона», – заключил эксперт.

    Ранее американский телеведущий Такер Карлсон сообщил швейцарскому журналу Die Weltwoche, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, но власти США запретили ему сделать это. Ни одно СМИ, ни один политик, ни один общественный деятель не встал на его защиту, добавил Карлсон.

    «Никто не сказал: «Подождите секунду. Возможно, мне не нравится этот парень, но он имеет право брать интервью у кого хочет, и мы имеем право услышать, что говорит Путин». Разве нам не разрешено слышать его голос?» – возмутился он.

    Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль каждый день получает десятки запросов от зарубежных СМИ на проведение интервью с президентом России Владимиром Путиным, однако западная общественность, «одурманенная русоненавистнической пропагандой», вряд ли способна воспринимать позицию российского лидера.

    Он также выразил уверенность в том, что момент, когда такое интервью потребуется, обязательно наступит. Песков добавил, что Путин в общении с зарубежными СМИ всегда предельно откровенен, дает развернутые ответы и поясняет позицию нашей страны.

    Напомним, в конце августа главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон выразил желание взять интервью у Путина. Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметила, что «Такер большой молодец» и, «кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным». По ее словам, было бы здорово, если бы «кто-то услышал и донес это до президента».

    Карлсон был со скандалом уволен с телеканала Fox News. После этого он запустил собственное шоу в Twitter, закрытия которого требует Fox. Между тем уже после возвращения Карлсон взял интервью у 45-го президента США Дональда Трампа.

    Коментарии (15)
    25 сентября 2023, 22:55
    Политолог: Западному «десанту» приходится спасать Пашиняна от армян

    Политолог Григорьев: Премьер Армении заявлениями и действиями предал народы Армении и Нагорного Карабаха

    Политолог: Западному «десанту» приходится спасать Пашиняна от армян
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад прислал «десант» политиков и экспертов, чтобы оградить премьера Армении от протестующих в Ереване. А в это время российские миротворцы, рискуя жизнью, помогают преданным Пашиняном армянам в Нагорном Карабахе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее США прислали в Ереван делегацию под руководством главы USAID Саманты Пауэр и помощника главы Госдепа США Юри Кима.

    «Не сомневаюсь, что Никол Пашинян войдет в историю Армении как предатель армянского народа. Идея Нагорного Карабаха была одной из важнейших для местных жителей. Премьер неоднократно своими заявлениями и действиями предал народы Армении и Нагорного Карабаха, когда заявил о том, что это территория Азербайджана», – пояснил Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии.

    «И понять то, что происходит сейчас в Армении, несложно – люди выходят на улицы, чтобы заявить о том, что они против многократного предательства Пашиняна. И чтобы спасать армянского премьера от собственного народа, «высаживается» целый «десант» западных политиков, экспертов, членов неправительственных организаций, работающих на деньги США и Европы», – подчеркнул спикер.

    «Сам же Пашинян живет в западной парадигме. Он воспитанник тех стран, для которых ни интересы Карабаха, ни интересы армянского народа не представляют чего-либо важного», – отметил эксперт.

    «И параллельно с этим российские миротворцы героически, рискуя жизнями, продолжают спасать армян из Нагорного Карабаха. Около 700 человек находятся под их защитой, в том числе женщины и дети. Наши военные вывозят людей и обеспечивают им охрану, питание», – резюмировал Григорьев.

    В понедельник в Ереван прибыла делегация из США, в которую входят, в частности, глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, помощник главы Госдепа США Юри Ким и сенатор Гэри Питерс, сообщает «Спутник Армения».

    Пауэр заявила, что делегация прибыла в Армению с целью подчеркнуть приверженность США ее суверенитету, территориальной целостности и демократии. По словам Пауэр, Вашингтон продолжит работать с Ереваном и Баку для достижения долгосрочного мира, который «обеспечит экономическую выгоду и стабильность для армянского народа».

    В это время представитель армянского национального комитета по координации всенародного движения Андраник Теванян призвал к активизации общенациональной забастовки и анонсировал акции гражданского неповиновения в Ереване с утра вторника. По его словам, до 5 октября Пашинян должен быть отправлен в отставку.

    За минувшие сутки российские миротворцы, которые продолжают оказывать помощь населению Карабаха, обеспечили доставку для мирного населения Карабаха 190 тонн грузов с продовольствием и горюче-смазочными материалами. В расположении миротворческого контингента продолжают оставаться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка, организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи.

    Кроме того, врачи российского миротворческого контингента оказали медпомощь пострадавшим при взрыве бензоколонки в Степанакерте, сообщает Telegram-канал Peacekeeper. Наиболее тяжелых раненых эвакуируют в медицинский отряд специального назначения.

    Коментарии (16)
    26 сентября 2023, 08:21
    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины

    Белый дом: У США осталось средств на поддержку Украины лишь на несколько недель

    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    У Соединенных Штатов осталось «немного средств», предназначенных для поддержки Украины, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения Конгресса о выделении дополнительного финансирования, сообщили в Белом доме.

    Как отметил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью каналу CNN, имеющихся средств хватит «еще на несколько недель или около того». По его словам, отсутствие дополнительного финансирования, которое запросила действующая администрация, «сильно скажется» на американских возможностях поддерживать Украину «дальше осенью и в зимние месяцы», передает РИА «Новости».

    Кирби призвал законодателей скорее выделить 24 млрд долларов, которые запросил президент США Джо Байден, пока на фронте, по его оценке, сохраняются «благоприятные условия» для украинского контрнаступления.

    Возможный шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия утвержденного Конгрессом бюджета, как подчеркнул Кирби, также негативно повлияет на поставки оружия Украине. Такая ситуация может возникнуть уже 1 октября.

    При этом он подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

    Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь фактов, подтверждающих, что Вашингтон и Брюссель проиграли «войну на истощение» против России.

    Коментарии (37)
    25 сентября 2023, 18:32
    Экс-советник Пентагона: Россия уничтожит аэродромы на Украине вместе с Су-24

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия уничтожит аэродромы на Западной Украине вместе с Су-24

    Экс-советник Пентагона: Россия уничтожит аэродромы на Украине вместе с Су-24
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия может уничтожить аэродромы на Западной Украине, с которых взлетают украинские бомбардировщики Су-24, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

    Макгрегор обратил внимание, что Су-24, которые якобы выпустили ракеты Storm Shadow по Крыму, поднимались в воздух с аэродромов на Западной Украине, рядом со Львовом, пишет «Российская газета».

    Полковник заявил, что, по его данным, таких ВПП, откуда могут взлетать Су-24, на Западной Украине несколько, и ВС России внимательно наблюдают за украинскими аэродромами. По его словам, ВСУ могут лишиться всей военной авиации, которую уничтожит Российская армия вместе со штурмовиками.

    Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские дроны уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта.

    Напомним, командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявлял, что украинские самолеты не успевают подняться в воздух с аэродрома, как сразу же оказываются в зоне поражения.

    Коментарии (26)
    26 сентября 2023, 10:39
    Россия резко раскритиковала Швецию по делу о диверсии на «Северных потоках»
    Россия резко раскритиковала Швецию по делу о диверсии на «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти Швеции за год, пока длится расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», продемонстрировали полную профессиональную некомпетентность, заявило посольство России в Стокгольме.

    В комментарии диппредставительства, опубликованном в его Telegram-канале, говорится, что за целый год шведы так и не дали ответа на вопрос об исполнителях диверсий.

    «Местные власти лишь снова и снова демонстрировали свою полную профессиональную некомпетентность», – подчеркивается в заявлении российской стороны. Посольство выразило удовлетворение тем, что Швеция по крайней мере не последовала примеру Германии и «не стала выдумывать не имеющих ничего общего с реальностью сказок», чтобы «покрыть своих заокеанских покровителей».

    На протяжении года шведские следователи, по мнению российской стороны, занимались только тремя вещами: скрывали эфемерные итоги своей деятельности, объясняя это вопросами нацбезопасности; устанавливали якобы имеющиеся «возможные угрозы для Швеции» вместо того, чтобы искать виновных в диверсии; вновь и вновь сдвигали сроки окончания следствия.

    Посольство России призвало шведскую сторону «не пытаться замести следы этого преступления» и «хоть раз поработать по-настоящему».

    Накануне посол России в Германии Сергей Нечаев заявил по случаю годовщины взрывов на «Потоках», что страны, которые устанавливают обстоятельства теракта, до сих пор не представили никаких конкретных результатов. По его словам, проводимое расследование вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности.

    Коментарии (9)
    25 сентября 2023, 16:30
    МИД: Послание Пашиняна вызывает отторжение у Москвы

    В МИД назвали ошибкой желание Еревана обрушить связи с Россией

    МИД: Послание Пашиняна вызывает отторжение у Москвы
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ереван совершает ошибку, пытаясь обрушить связи с Россией, говорится в распространенном заявлении МИД России в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и Армении.

    На сайте МИД подчеркнули, что армянское руководство совершает ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. Также в ведомстве выразили уверенность, что большая часть населения Армении это понимает.

    Также в заявлении МИД говорится, что послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября содержит неприемлемые выпады против России и вызывает отторжение у Москвы. Отмечается, что налицо видна попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву.

    В ведомстве подчеркнули, что Пашинян признал, что республику все это время сознательно готовили к развороту от России.

    Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Совбезу ООН необходимо срочно направить миссию в Карабах. Глава МИД РФ Сергей Лавров на дискуссии в Генассамблее ООН заверил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Карабахе. А в Совфеде осудили попытки Пашиняна их очернить.

    Напомним, 19 сентября Азербайджан начал так называемую антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, уже через сутки власти непризнанной республики капитулировали. После этого Баку создал правительственную рабочую группу для реинтеграции Карабаха. 5 октября в испанской Гранаде Пашинян проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    В Ереване вспыхнули протесты, они продолжаются до сих пор. Тысячи митингующих, требующих отставки Пашиняна из-за событий в Карабахе, блокировали дороги и перекрестки, а также провели шествие от площади Республики по центральным улицам Еревана. У здания правительства выставлено полицейское оцепление.

    Коментарии (36)
    25 сентября 2023, 20:07
    Российскую феминистку нашли убитой в Турции

    Подозреваемый в убийстве российской феминистки жених арестован в Турции

    Российскую феминистку нашли убитой в Турции
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В турецком Эрзуруме найдена мертвой фемактивистка из России Анастасия Емельянова. Ее жених, с которым она познакомилась в «Тиндере», арестован по подозрению в убийстве.

    Феминистка и активистка Анастасия Емельянова перестала выходить на связь с близкими в прошлую среду, но турецкая полиция начала ее поиски только в пятницу. Россиянку нашли убитой в Эрзуруме. Местная полиция выясняет обстоятельства трагедии, по подозрению в убийстве задержан бойфренд Анастасии Низар.

    Как выяснилось, активистка познакомилась с мужчиной в «Тиндере». В личном блоге Анастасия рассказывала, что тот проявлял себя заботливым и любящим человеком. Она писала, что чувствует себя «в подвале в Эрзуруме с ним лучше, чем в нормальной квартире с подругой», пишет «СтарХит».

    В октябре они собирались подать документы в загс, Анастасия строила большие планы на будущее. Она называла своего избранника «самым заботливым зайчиком».

    По словам ее подруги Анастасии Полозковой, она была очень аккуратной в плане безопасности: всегда сообщала, где и с кем; скидывала геолокацию и всегда ждала дома, в случае если кто-то задерживался.

    Анастасия Емельянова известна как активистка, которая боролась за права женщин, освещала проблемы домашнего насилия. По словам друзей, она помогла множеству пострадавших от абьюза. Сейчас семья Емельяновой решает вопрос о транспортировке ее тела из Турции в Россию.

    Ранее танцовщица из Хабаровска вместо отпуска в ОАЭ попала в сексуальное рабство.

    Коментарии (20)
    25 сентября 2023, 21:59
    В Ереване оппозиция назвала дату, когда Пашинян должен уйти в отставку

    В Ереване оппозиция потребовала от Пашиняна уйти в отставку до 5 октября

    В Ереване оппозиция назвала дату, когда Пашинян должен уйти в отставку
    @ РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Лидеры оппозиции заявили, что до 5 октября действующий премьер Армении Никол Пашинян должен быть отправлен в отставку.

    Акцию протеста в Ереване в прямом эфире транслировал местный телеканал 24ТВ.

    Один из лидеров протестного движения Андраник Теванян призвал протестующих консолидировать все силы, чтобы до 5 октября, до встречи Пашиняна с Алиевым, «Никол был отправлен в отставку». Он отметил, что никто не знает, какие убийственные для Армении документы он готов вновь подписать, и подчеркнул, что допустить этого никак нельзя, передает ТАСС.

    Накануне на площади Республики в центре Еревана собрались более тысячи протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    После начала 20 сентября «антитеррористической» операции Азербайджана в Нагорном Карабахе в Ереване вспыхнули протесты, продолжающиеся до сих пор. Они применили новую тактику: блокировали улицы с помощью электросамокатов. Сообщалось о столкновении манифестантов с полицией. В пятницу полиция Еревана провела массовые задержания протестующих.

    Коментарии (21)
    25 сентября 2023, 19:52
    С Ани Лорак сняли подозрения в поддержке ВСУ
    С Ани Лорак сняли подозрения в поддержке ВСУ
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Общественники завершили проверку в отношении певицы Ани Лорак, артистка «чиста перед законом», сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

    «Если кто-то еще вздумает на ней попиариться, то мы будем ее юридически защищать и поможем отстоять ее права», – заявил Бородин в эфире программы «Центральное телевидение», передает Life.ru.

    Бородин отметил, что у Лорак «железные нервы», так как артистка смогла вынести информационный накал и пройти серьезную проверку, что «вполне заслуживает уважения».

    Весной концерт Ани Лорак в Краснодаре был отменен по просьбам жителей из-за высказываний певицы о СВО. У ряда общественных активистов возникли опасения, что заработанные деньги могут пойти на закупку вооружений для ВСУ. Певица открестилась от помощи для украинских военных.

    Коментарии (26)
    25 сентября 2023, 20:15
    Жена Зеленского назвала условие отказа мужа от второго президентского срока

    Жена Зеленского объяснила условие его отказа от второго президентского срока

    Жена Зеленского назвала условие отказа мужа от второго президентского срока
    @ Mads Claus Rasmussen/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский не будет баллотироваться на второй срок, если почувствует, что украинское общество этого не хочет, заявила его супруга Елена.

    «Если он будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться», – приводит РИА «Новости» ее слова.

    Ранее экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что Владимир Зеленский потеряет власть в случае проведения выборов.

    Коментарии (20)
    25 сентября 2023, 20:24
    В Херсонской области разъяснили статус украинского языка в школах
    В Херсонской области разъяснили статус украинского языка в школах
    @ Константин Сазончик/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На территории Херсонской области три языка могут использоваться русский, украинский и крымско-татарский. Любой из этих языков может быть выбран родителями для изучения в качестве родного языка. Но это не исключает того, что обязательным предметом в учебном плане (первым предметом) стоит «Русский язык», заявил министр образования Херсонской области Алексей Галченков.

    Комментарий Галченкова в своем Telegram-канале разместил депутат Херсонской областной думы первого созыва Евгений Кузьмин.

    «Учебные планы каждая образовательная организация разрабатывает в соответствии с конструктором учебных планов. Каждый учебный план состоит из так называемой обязательной части для учеников 1–4 классов и учеников 5–9 классов. В этой обязательной части (инвариантной, которая не подлежит изменению) есть предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Каким именно будет этот «родной язык», определяет родитель и пишет соответствующее заявление на имя директора», – пояснил Галченков.

    Он напомнил, что в области можно выбрать в качестве изучаемого «родного языка» один из трех вариантов: русский, украинский, крымско-татарский, но это не исключает того, что обязательным предметом в учебном плане (первым предметом) стоит «Русский язык» и «Литературное чтение». То есть данные предметы являются обязательными к изучению так же, как и родной язык.

    «Но если «Русский язык» и «Литературное чтение» изучают все дети с 1 по 11 классы без всяких заявлений, то «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» изучаются с учетом заявления родителей. И если в классе даже один ребенок будет, чьи родители выбрали «родной» – русский или «родной» – украинский язык, мы обязаны обеспечить образовательный процесс этому ребенку в соответствии с заявлением его родителей», – заключил министр.

    На ваш взгляд
    Какое образование в России лучше?



    Результаты
    7 комментариев


    Ранее в Херсонской области для общения и делопроизводства разрешили использовать украинский и крымско-татарский языки.

    Коментарии (42)
    Главное
    Москва заявила о «заигрывании» канадских либералов с нацизмом
    Санду призвала отказаться от сотрудничества с Россией ради европейских ценностей
    Турция начала обсуждать с Израилем поставку газа в Европу
    В Польше подтвердили принадлежность ВСУ упавшей в ноябре ракеты
    Дилеры спрогнозировали новый виток роста цен на легковые автомобили
    Собчак похвасталась 40-минутным разговором с Кадыровым по видеосвязи
    Вяльбе посоветовала Исинбаевой закрыть рот и «жить в своей Испании»

    Назван необычный способ поддержать рубль

    Чтобы остановить ослабление рубля, старые методы не сработают. России нужно создать нечто новое, например, аналог китайской модели «мембраны» между внутренним и внешним рынками рублей. С таким предложением к ЦБ обратился глава МЭР Решетников. Однако у китайской модели есть большой минус – это создание двух курсов нацвалюты. Может ли Россия себе такое позволить? Подробности

    Перейти в раздел

    Расплаты за рабство требует от Запада не та страна

    Гана требует от Европы и США расплатиться с Африкой за годы трансатлантической работорговли. Требование как будто справедливое. Но стоит ли к нему прислушиваться с учетом того, что истина дороже дружбы, а для России Гана – совсем не друг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские солдаты выиграли у ВСУ стрелковый бой под Урожайным

    Подразделение Российской армии, состоящее из пяти человек, смогло отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным. Участники операции были представлены к наградам. Что помогло российским солдатам справиться с превосходящими силами противника и какое место занимает стрелковый бой в условиях современного военного конфликта? Подробности

    Перейти в раздел

    Болгары просят у России прощения за «мерзость» местных властей

    И простые болгары, и болгарская интеллигенция возмущены демонстративным русофобским шагом властей страны: высланы священники, служившие в православном храме в Софии. «Простите нас, дорогие русские братья и сестры!», – пишет профессор Софийского университета. Что же именно произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

    • Зеленский опозорил Канаду

      В Канаде грандиозный скандал. «Украинский ветеран» и «борец с Россией», которого пригласили в парламент вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказался ветераном дивизии СС «Галичина». Теперь канадцы оправдываются. У них вообще сложные отношения с Гитлером: есть за что оправдываться.

    • Транса-русофоба изгнали из бандеровцев

      Так называемые Силы территориальной обороны Украины отказались от услуг американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло и даже открыли против него служебное расследование за призыв к расправе над российскими журналистами. Что произошло на самом деле? И при чем здесь ЦРУ?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............