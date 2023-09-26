Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.6 комментариев
В ОП России решили создать группу по предложениям наблюдателей за ДЭГ
В Общественной палате России планируют создать экспертную группу по контролю за работой федеральной платформы дистанционного электронного голосования, инициативу озвучили на круглом столе в ОП.
В группу войдут независимые наблюдатели и IT-эксперты, которые вели контроль за ДЭГ в дни голосования, сообщается на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг».
«Для меня стало приятной неожиданностью то количество идей по совершенствованию федерального ДЭГ, которое высказали присутствующие здесь эксперты и наблюдатели. Считаю – и в некоторых выступлениях уже слышал готовность присоединиться – что назрела необходимость создать экспертную рабочую группу по обсуждению этих предложений. Приглашаю всех присутствующих и желающих присоединиться к работе группы», – заявил в ходе круглого стола сопредседатель координационного совета ОП по контролю за голосованием, глава ТИК ДЭГ-2023 Олег Артамонов.
Техническая рабочая группа займется усовершенствованием механизмов наблюдения за ДЭГ, которые применялись на ЕДГ-2023. В группу войдут представители парламентских и непарламентских партий, а также IT-специалисты.
Артамонов сообщил, что число наблюдателей за ДЭГ в этом году увеличилось со 100 до более чем 200: контроль за прозрачностью процедуры проводили представители парламентских и непарламентских партий, которые, по его словам, проявили в этом году особую заинтересованность. Кроме того, наблюдение за технологией проводила специальная группа экспертов в ОП, где был организован доступ к ноде наблюдения блокчейна. Группа состояла из IT-специалистов, которые в том числе направляли партии «Яблоко», СРЗП и «Зеленые».
Сопредседатель корсовета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев напомнил, что в этом году важным инструментом, который позволил установить неизменность электронных голосов, стал «цифровой сейф-пакет» ОП.
«Во время выборов мы делали полный слепок ноды блокчейна и сравнивали его с тем, что находилось в системе в момент подведения итогов, установив, что какие-либо изменения не вносились. Мы планируем развивать этот инструмент», – сообщил Григорьев.
Федеральная система ДЭГ полностью соответствовала Единому стандарту наблюдения за ДЭГ, в дни голосования работала стабильно. Об этом заявил независимый эксперт, член технической группы в ОП Алексей Щербаков, сравнивший скачиваемые транзакции с теми, что были в системе по итогам голосования. «Система отработала стабильно. Были кратковременные пики лишь на несколько секунд – это допустимые отклонения, зафиксированные в момент, когда от избирателей был большой поток голосов», – объяснил он.