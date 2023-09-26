В Германии признали поставки неработающей техники Украине

Глава МИД Германии Бербок признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику

Tекст: Ольга Никитина

«Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает», – сказала Бербок в интервью телеканалу CNN.

Некоторые немецкие системы уже устарели, признала она. «Про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это», – передает ТАСС слова главы внешнеполитического ведомства Германии.

Берлин, по ее словам, пока не передал Киеву тактические ракеты Taurus, поскольку в том числе хочет убедиться в работоспособности поставляемых ВСУ вооружений. Сроки передачи Taurus Украине она не привела, отметив, что «они настолько сложны», что есть необходимость «прояснить все детали – как они будут работать, кто будет ими управлять».

Как отметила Бербок, «у Украины времени мало», но Германия считает, что должна передавать работающую технику.

Американские СМИ писали ранее, что после того, как Вашингтон передаст Киеву тактические ракеты ATACMS, Берлин также может передать Украине крылатые ракеты Taurus.