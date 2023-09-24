Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Метро закрыли в воскресенье в Ереване
Ереванское метро в воскресенье закрыто из-за технических проблем
Ереванское метро будет в воскресенье закрыто по техническим причинам, сообщили в пресс-службе метрополитена.
По сообщению ведомства, из-за технических проблем ереванское метро будет закрыто в воскресенье, передает РИА «Новости».
После начала 20 сентября «антитеррористической» операции Азербайджана в Нагорном Карабахе в Ереване вспыхнули протесты, продолжающиеся до сих пор. Тысячи протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за событий в Карабахе, протестующие применили новую тактику, они блокировали улицы с помощью электросамокатов. Сообщалось о столкновении манифестантов с полицией. В пятницу полиция Еревана провела массовые задержания протестующих.