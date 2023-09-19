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Шойгу обсудил с главой Генштаба ВС Ирана ситуацию в Нагорном Карабахе
Шойгу обсудил с главой Генштаба ВС Ирана конфликт в Нагорном Карабахе
Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Афганистане в ходе переговоров в Тегеране.
Шойгу предложил обсудить на переговорах актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, передает ТАСС.
Также министр отметил, что стороны намерены обсудить вопросы образования, обмен опытом, обмен делегациям и совместные военно-морские учения. Стороны в первый день переговоров и визита Шойгу в Иран обсудили актуальные вопросы российско-иранского военного сотрудничества.
«Считаю нашу встречу очередным шагом к укреплению стратегического партнерства России и Ирана», – сказал Шойгу.
Министр обороны назвал Иран стратегическим партнером России на Ближнем Востоке. Он указал, что в последнее время стало намного больше встреч на различных уровнях. «Видим в этом общий взгляд на построение миропорядка, основанного на равноправии всех участников международных отношений», – отметил министр.
Ранее сообщалось о визите Шойгу в Тегеран во вторник.