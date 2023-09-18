Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
Глава МИД Венгрии дал совет своим коллегам из стран ЕС
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал своим коллегам из ЕС встретиться с Лавровым
Глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Сийярто заявил, что намерен встретиться с Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во второй половине недели, передает РИА «Новости». Он также посоветовал западноевропейским коллегам сделать то же самое.
«Я думаю, что если бы ЕС был мудрым, то он бы попытался использовать неделю Генассамблеи и продолжить диалог, который делает возможным коммуникацию между противоборствующими странами», – сказал глава венгерского МИД.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине в рамках Генассамблеи ООН 20 сентября, в котором может участвовать глава украинского государства Владимир Зеленский.