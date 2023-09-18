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Врач-эндокринолог назвала оптимальное время для засыпания
Эндокринолог Павлова рассказала об оптимальном времени для засыпания
Спать нужно укладываться до 23.00, заявила эндокринолог Зухра Павлова, комментируя смещение светового дня в осенне-зимний период.
Павлова рассказала газете ВЗГЛЯД, что «это время связано с циркадными ритмами нашего организма, с ритмами различных гормонов, биологически активных веществ, а соответственно, работой всей системы».
Она признала, что «многие сейчас не могут себе этого позволить» из-за необходимости выполнять домашние обязанности после работы, но подчеркнула, что решение отложить сон «воспринимается нашим организмом как стрессовая ситуация». Павлова сообщила, что начинают работать «адаптационные механизмы и потребность в гормоне кортизоле постоянно растет».
«Кортизол – не единственный гормон в нашем организме, но только он наделен таким количеством полномочий. Кстати, он является «председателем правления» иммунной системы» – сказала она.
Павлова пояснила, что если регулярно нарушать рекомендуемый график сна, то человеку будут грозить «более частые простудные и не только заболевания».
Напомним, Павлова рассказала, чем опасен стресс для организма, особенно в период вирусов, и почему нельзя спасаться от него сладким.