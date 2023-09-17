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В Москве завели уголовное дело за жестокое обращение с котенком
Следователи отдела МВД по Царицыно в Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины за жестокое обращение с животным, сообщила пресс-служба МВД России.
Как указали в Telegram-канале ведомства, на мужчину пожаловались в полицию жители, которые увидели в соцсетях видео, где он мучает домашнего котенка. Отмечается, что заявители сообщили, что мужчина может находиться в складском помещении в Тарном проезде.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ППСП ОМВД России по району Царицыно г. Москвы. Подозреваемый был задержан полицейскими и доставлен в территориальный отдел полиции.
В ведомстве отметили, что в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными), а после обследования в ветеринарной клинике котенка забрали себе неравнодушные граждане.
Ранее сообщалось, что в Думу может быть внесен проект поправок в КоАП, вводящих штраф за пропаганду жестокости к животным.
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