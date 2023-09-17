Киев удивила жесткая риторика Варшавы по экспорту украинского зерна

Вице-премьер Украины Стефанишина: Жесткая риторика польской стороны по экспорту украинского зерна очень неожиданна

Tекст: Антон Никитин

Стефанишина заявила в эфире телеканала «Рада», что такая жесткая риторика польской стороны для Киева очень неожиданна. По ее словам, манипуляции и шантаж, связанный с экспортом украинского зерна, очень чувствительны для Киева, поскольку у Украины фактически нет других инструментов обеспечения мира зерном, кроме как через границы ЕС, передает ТАСС.

Она признала, что Польша и Украина всегда конкурировали на рынке зерна, так как являются большими аграрными странами, однако в условиях боевых действий Киев ожидал другого поведения Варшавы. «У нас с определенной периодичностью постоянно возникали те или иные проблемы, связанные с торговлей, и мы всегда находили возможности для их решения», – отметила Стефанишина.

Вице-премьер Украины ожидает, что в «отдельных столицах» поймут, что такие действия нарушают европейские нормы. Она подчеркнула, что любые заявления об односторонних ограничениях нарушают Конституцию Европейского союза и не могут быть поддержаны, восприняты, относительно них не может быть никаких переговоров.

В пятницу Еврокомиссия решила не продлевать эмбарго на поставки зерна с Украины. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о продлении запрета на ввоз зерна с Украины, вопреки решению Еврокомиссии о снятии эмбарго. В тот же день Венгрии запретила ввоз с Украины 24 видов сельскохозяйственной продукции, включая зерно, овощи, мясные продукты и мед. Словакия также решила продлить запрет на ввоз зерна с Украины.