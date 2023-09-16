При взрыве гранаты в Воронежской области погибли три человека

Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.3 комментария
Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.3 комментария
Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.14 комментариев
Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.7 комментариев
Военком Полтавской области Бережной заявил о потере от 80 до 90% мобилизованных осенью 2022 года в ВСУ военнослужащих
Бережной пожаловался депутатам Полтавского горсовета, что в областном центре утвержденный генштабом ВСУ план мобилизации выполнили лишь на 13%, в то время как украинские части нуждаются в пополнениях, передает РИА «Новости».
«Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные – это погибшие, раненые и выведенные из строя», – приводит высказывание чиновника украинское интернет-издание «Полтавщина».
Бережной сообщил, что в области вскоре будет сформирована «большая механизированная бригада». Военком попросил депутатов «всесторонне помочь этому процессу». Он предложил развернуть в микрорайонах Полтавы участки для уведомления и разместить там представителей местной власти, которые помогали бы «установить наличие военнообязанного».
Накануне бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и его правительство уничтожат после разглашения данных о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ)с момента начала спецоперации.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, Воздушно-космическими силами России был нанесен удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области, уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.
Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО обнаружили БПЛА и уничтожили его над территорией Белгородской области.
Украинские источники сообщили о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском
По имеющимся у Telegram-канала «Военная хроника» данным, взрывы, предположительно, слышны между Калиново и Голубовкой, а также около Песчаного в Купянском районе, ранее там находились склады и пункты временной дислокации 14, 41 и 88-й ОМБр ВСУ.
Напомним, 15 сентября Минобороны сообщало, что российские вертолеты и штурмовая авиация нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ на Купянском направлении. Ранее в США признали успехи ВС России в районе Купянска.
Глава Роскосмоса Борисов: Корректирующий двигатель «Луны-25» не прекратил работу, так как не включился акселерометр
По словам главы Роскосмоса, основная причина аварии связана с тем, что корректирующий двигатель аппарата не прекратил свою работу по информации от акселерометра, показывающего изменение скорости, передает ТАСС.
«Почему не включился [акселерометр], мы детально разбираемся», – отметил Борисов. Он сообщил, что у экспертов есть 16 версий, 11 из них уже проверили. Глава Роскосмоса заверил, что где-то в конце сентября планируется завершить работу и довести основные причины аварии до общественности.
Борисов подчеркнул, что никто не дает 100% гарантии таким миссиям, поскольку никто не застрахован от нештатных ситуаций. Глава Роскосмоса отметил, что первым слова поддержки ему направил коллега из США. «Мы намерены достаточно детально изучить все причины, чтобы не повторить ошибки в будущем», – сказал Борисов, добавив, что выводы будут учтены в миссиях «Луна-26» и «Луна-27».
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что у миссии «Луна-25» была сложная задача, однако отсутствие успеха вовсе не означает, что программа будет завершена. В Ранее в Кремле назвали потерю «Луны–25» поводом устранить ошибки. Напомним, 1 сентября в НАСА показали новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, образовался после крушения российской автоматической станции «Луна-25».
Фридман: Состоятельные россияне в Великобритании считаются по умолчанию преступниками
Бизнесмен рассказал изданию, что много лет живя в России, всегда испытывал чувство внутреннего напряжения, нужно было быть готовым к тому, что ситуация может резко поменяться. По его словам, приятное ощущение спокойствия и стабильности было одним из важных преимуществ в Лондоне, но и оно теперь утрачено после того, как против него ввели санкции, а в декабре прошлого года NCA провело обыск в принадлежащем Фридману особняке Атлон-хаус, передает ТАСС.
Он назвал несправедливыми и безосновательными введенные против него санкции, добавив: он не уверен, что сможет отменить их через суд, поскольку введенные против него рестриктивные меры являются «политическим инструментом».
Фридман рассказал, что был удивлен, что из-за совершенно простого дела NCA устроили спецоперацию с пятью десятком полицейских и перекрытием дорог во всей округе. При этом, по словам бизнесмена, обыск в его доме проходил под вой сирен и крики полицейских, которые изъяли деньги, документы и технику в его особняке.
Согласно решению суда, NCA придется компенсировать ущерб, нанесенный собственности в ходе обыска, вернуть изъятые деньги вещи, а также паспорт Фридмана, и оплатить его судебные издержки.
Миллиардер заявил, что не совершил ни одного противоправного действия и никогда не нарушал закон, в том числе налоговое законодательство, ни в одной стране мира. По его словам, он почувствовал себя «униженным и беззащитным в стране, где гордятся защитой «прав и свободы» своих граждан.
Ранее служба безопасности Украины (СБУ) предъявила российскому бизнесмену Михаилу Фридману обвинение в финансировании спецоперации.
В августе бывшего совладельца Sense Bank, работавшего под брендом «Альфа-банк Украина», бизнесмена Михаила Фридмана обвинили в выводе капитала на Украине. Сообщалось о возбуждении уголовного дела.
Напомним, президент России Владимир Путин призвал бизнесменов вкладывать капиталы в России, чтобы «не наступать дважды на одни и те же грабли».
Экс-советник Кучмы Соскин: Черное море закрыто для Украины из-за «огненного мешка»
По его словам, Россия блокирует почти все перевозки в Черном море, Украина практически потеряла возможность экспорта товаров морским путем. Соскин отметил, что Киеву приходится искать альтернативные пути для отправки продукции за рубеж, особенно после того, как восточноевропейские страны ввели запрет на экспорт украинского зерна, передает РИА «Новости».
Соскин заявил, что Украина оказалась в тяжелейшем положении, в так называемом огненном мешке.
Ранее Еврокомиссия приняла решение не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна. После этого Венгрия запретила ввоз 24 видов сельхозпродукции в страну с Украины. Также запретили ввоз украинского зерна Словакия и Польша.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить соседним европейским странам за несоблюдение решения Еврокомиссии не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна.
Уходивший от погони водитель застрелил сотрудника Госавтоинспекции в Подмосковье
Вечером в пятницу Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить машину без номеров на Таракановском шоссе, однако водитель предпринял попытку скрыться, после погони в деревне Вертлино водитель вышел из автомобиля и выстрелил в направлении одного из инспекторов ДПС, передает РИА «Новости».
По информации пресс-службы, от полученного ранения полицейский скончался, его напарник ответным огнем из табельного оружия ранил нападавшего, того госпитализировали.
«Им оказался житель города Москвы, 1970 года рождения. Подозреваемый стрелял по полицейским из немецкого пистолета «Вальтер», при этом в машине подозреваемого также нашли заряженный охотничий карабин «Сайга», – сообщили в силовых структурах.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.
В ходе обыска дома злоумышленника были обнаружены нацистская символика и портреты Адольфа Гитлера.
В МВД рассказали, что погибшему сотруднику ГИБДД был 41 год, у него остались жена и четверо детей. Руководство главка выразило соболезнования родным и близким погибшего.
Минобороны: Бомбардировщики Ту-160 получили оснащение крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км
Как сообщил в ходе посещения аэродрома Кневичи в Приморье главой Минобороны России Сергеем Шойгу и лидером КНДР Ким Чен Ыном командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, бомбардировщики оснастили двумя кассетами по шесть ракет, передает РИА «Новости».
Также, Ким Чен Ыну представили турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.
Напомним, в субботу Ким Чен Ын и Сергей Шойгу посетили фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке, где осмотрели противокорабельные ракетные комплексы «Уран» и универсальные комплексы крылатых ракет «Калибр», а также 100-миллиметровая автоматическая артиллерийская установка А-190.
Умер Заслуженный артист России Гришечкин, снимавшийся в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада»
«Вячеслав Германович. Родной. Покойся с Миром! <…> Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра. <…> Навсегда в сердце», – написал Белов на своей странице в соцсети «Вконтакте», не раскрыв подробности смерти артиста.
Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. После школы поступил в ГИТИС, одновременно играл в «Театре-студии на Юго-Западе». С 2017 года он возглавлял театральную студию при Московском университете МВД, передает РИА «Новости».
Фильмография Гришечкина насчитывает 167 картин, наиболее известные роли – в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада».
Напомним, в январе 2021 года умер актер Дмитрий Гусев, снимавшийся в некоторых сериях «Папиных дочек», «Солдатах», «Глухаре», «Кухне», «Ворониных» и других сериалах.
Рогов: Российские военные обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино
По его словам, произошло несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжелой техники, но они понесли потери и сбежали, так как по ним «отработала артиллерия», передает РИА «Новости».
«Число уничтоженных боевиков исчисляется десятками. С нашей стороны очень хорошо себя показали бойцы 291 полка. Разведка быстро определяла, а артиллерия отрабатывала», – подчеркнул Рогов.
Также он отметил, что близ Работина был разрушен пункт временной дислокации украинских войск.
По мнению Рогова, американские танки Abrams при их поступлении на линию фронта в Запорожскую область ждет тот же позор, что и немецкие Leopard и британские Challenger.
«Как показал опыт британских танков Challenger, американские танки не пробудут долгое время целыми на линии фронта», – добавил он.
Рогов сообщил, что Abrams существенно уступает Challenger, эти танки не станут для украинских боевиков вундерваффе, в чем США стараются убедить и одурачить жителей подконтрольных Зеленскому территорий.
Ранее в США признали успехи России в уничтожении западной бронетехники. В частности, российские войска прожигают броню западной техники даже самыми недорогими отечественными противотанковыми установками типа «Корнет», в США и Европе задумываются о ее эффективности.
Полиция начала проверку сообщения об избиении посетителей салона красоты в Москве
Сотрудники полиции дадут правовую оценку действиям участников конфликта, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в салоне красоты в центре Москвы, куда записалась 16-летняя девочка, администраторы избили посетителей. Причиной конфликта стал отказ принимать скидочный купон и нежелание оказывать услугу дешевле.
Мать девушки обратилась в полицию.
Американский журналист Никсон: Украины как государства больше нет
По мнению американца, США просто используют Украину, как грабитель перчатку, чтобы не оставлять следов своих рук на месте преступления. С помощью Украины США разрушили Европу и скрывают свою причастность к этому. Никсон считает, что игра окончена, «государства Украина» больше нет, пишет «Царьград».
Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.
Зеленский: Киев ответит на несоблюдение решения ЕК о снятии эмбарго на ввоз зерна с Украины
В публикации в своем Telegram-канале Зеленский сообщил, что Киев отреагирует на несоблюдение решения ЕК не продлевать запрет на ввоз зерна с Украины, отметив, что «Украина будет цивилизованно отвечать», передает ТАСС.
«Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали», – написал Зеленский.
Ранее Еврокомиссия приняла решение не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна. После этого Венгрия запретила ввоз 24 видов сельхозпродукции в страну с Украины. Также запретили ввоз украинского зерна Словакия и Польша.
Советник офиса Зеленского Подоляк повторно заявил о «слабом потенциале» Индии и Китая
Так, в ходе мероприятия «Редколлегия. Саммит» Подоляк прояснил, что, сделав скандальное заявление, он «неправильно употребил одно слово, а именно «интеллект», передает ТАСС.
Подоляк подчеркнул, что вместо «интеллекта» ему следовало сказать «слабый аналитический потенциал» с точки зрения оценки стратегической невыгодности сотрудничества с Россией.
При этом советник офиса Зеленского заметил, что ранее уже извинился за некорректность своих слов.
Напомним, Подоляк заявил о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая, которые, по его мнению, «не анализируют последствия» своих действий. Советник главы офиса Зеленского заявил, что эти страны зарабатывают на украинском конфликте.
После этого Китай потребовал от Киева разъяснить слова Подоляка.
Экс-защитника сборной ЮАР по футболу Бута удивила культура пития в России
По его словам, во время приезда в Россию он зашел в супермаркет и удивился количеству алкоголя, пишет Sport24.
Из десяти стеллажей на пяти стоял алкоголь, тогда он понял, что благодаря водке и пиву Россия – страна с огромной культурой пития. Она находится на том же уровне, что и Англия, добавил Бут.
Бут выступал за «Ростов» в 2002–2004 годах и за «Крылья Советов» в 2004–2008 годах.