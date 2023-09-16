Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.0 комментариев
На Западе оценили успешный метод ВС России против ВСУ
InfoBRICS: ВС России наносят поражение ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы
Вооруженные силы России успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы против украинских войск и достигают успехов на поле боя, заявил обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
Журналист приводит мнение западных аналитиков, что одной из главных причин провала Украины является применение методов РЭБ российских военных, передает «Газета.Ru».
По его словам, российские военные при помощи РЭБ подавляют дроны, а также наносят точные удары по позициям украинских военных.
Ранее ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении.