Экс-защитника сборной ЮАР по футболу удивила культура пития в России

Экс-защитника сборной ЮАР по футболу Бута удивила культура пития в России

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, во время приезда в Россию он зашел в супермаркет и удивился количеству алкоголя, пишет Sport24.

Из десяти стеллажей на пяти стоял алкоголь, тогда он понял, что благодаря водке и пиву Россия – страна с огромной культурой пития. Она находится на том же уровне, что и Англия, добавил Бут.

Бут выступал за «Ростов» в 2002–2004 годах и за «Крылья Советов» в 2004–2008 годах.