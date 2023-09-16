Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.0 комментариев
Экс-защитника сборной ЮАР по футболу удивила культура пития в России
Экс-защитника сборной ЮАР по футболу Бута удивила культура пития в России
Бывший защитник сборной ЮАР Мэттью Бут рассказал, что его удивило во время посещения России.
По его словам, во время приезда в Россию он зашел в супермаркет и удивился количеству алкоголя, пишет Sport24.
Из десяти стеллажей на пяти стоял алкоголь, тогда он понял, что благодаря водке и пиву Россия – страна с огромной культурой пития. Она находится на том же уровне, что и Англия, добавил Бут.
Бут выступал за «Ростов» в 2002–2004 годах и за «Крылья Советов» в 2004–2008 годах.