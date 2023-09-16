В Киеве заявили о намерении «сдвинуть Россию» с рынка урана

В Киеве заявили об «упорной» работе над тем, чтобы «сдвинуть Россию» с рынка урана

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, тот факт, что Россия контролирует значительную часть мирового рынка урана, замедляет вопрос введения санкций, так как многие не хотят разрывать контракты с Москвой.

Власти Украины планируют стать лидером на этом рынке, добавил он, передает РИА «Новости».

Галущенко заявил, что производство урана для Украины – это «составляющая национальной безопасности».

Ранее украинский «Энергоатом» подписал меморандум о взаимопонимании с американской ConverDyn. Документ предусматривает оказание помощи в увеличении собственной добычи урана на Украине.