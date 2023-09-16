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    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    10 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    7 комментариев
    16 сентября 2023, 15:38

    Названа причина смерти звезды сериала «Солдаты» Гришечкина

    Друзья и коллеги Гришечкина рассказали о серьезной депрессии и проблемах со здоровьем артиста

    Названа причина смерти звезды сериала «Солдаты» Гришечкина
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Причиной смерти Заслуженного артиста России, звезды сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина стали проблемы с сердцем, обострившиеся после смерти супруги Анны, сообщили друзья актера.

    На состояние Гришечкина серьезно повлияла смерть его жены Анны от онкологии, которая стала настоящей трагедией для актера. Вячеслав Германович начал сильно пить, передает «Комсомольская правда».

    По словам Гришечкина, он носил кольцо с вмонтированными в него бриллиантами супруги, и ничего не менял в ее комнате.

    Выйти из тяжелой депрессии ему помогли мать и теща, преподавание и общение со учениками в театральной студией при Московском университете МВД.  

    В начале 2023 года он попал в больницу с подозрением на инфаркт, до этого занимался самолечением. В итоге врачи поставили ему стент на сосуд.

    Между тем, в театре на Юго-Западе и РАМТ выразили соболезнования в связи с уходом из жизни Гришечкина. В пресс-службе Театра на Юго-Западе отметили, что Гришечкин стоял у истоков театра, с его именем связана славная, незабываемая эпоха осхождения и успеха, исполнил в нем более 30 ролей, был одинаково органичен как в комических ролях, так и в глубоко трагических, передает ТАСС.

    Соболезнования родным и близким актера выразили в РАМТе, где он сыграл Биндо Альтовити, дядю Лоренцо Медичи, в спектакле «Лоренцаччо», Аристарха Доминиковича в «Самоубийце» и другие роли.

    Коллега Гришечкина по съемочной площадке, актер театра и кино Игнат Акрачков поделился с «Вечерней Москвой» воспоминаниями о совместной работе и дружбе с актером.

    Гришечкин, по словам Акрачкова, запомнился ему не только как коллега, но и как хороший, веселый, порядочный человек, прекрасный партнер.

    Актер отметил, что после смерти жены Гришечкин очень сильно сдал, это был сильный удар для него. Супруга помогала ему бороться с недугами, после ее смерти у него обострились проблемы со здоровьем, привыкший к опеке и вниманию, сам о себе позаботиться уже не мог.

    Народный артист России Валерий Баринов и актриса Анна Фроловцева рассказали каналу «360», что при жизни он был приветливым и талантливым человеком.

    По словам Баринова, Гришечкин всегда вызывал позитивные эмоции при встрече. Вместе с артистом Баринов принимал участие в нескольких работах и шоу. Актер выразил соболезнования в связи с его смертью.

    Между Фроловцевой и Гришечкиным не было большой дружбы, они никогда не сталкивались на съемочных площадках, но она подтвердила слова Баринова о приветливости артиста и  выразила сожаление, что хорошие люди уходят.

    Ранее стало известно, что Заслуженный артист России Гришечкин, снимавшийся в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада», умер на 62-м году жизни.

    15 сентября 2023, 18:57
    Минобороны прокомментировало данные об экипаже пропавшего в августе Ми-8
    Минобороны прокомментировало данные об экипаже пропавшего в августе Ми-8
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Минобороны России опровергли информацию о том, что в экипаже пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8 был гражданин Таджикистана.

    В ведомстве подчеркнули, что в состав авиационных экипажей ВКС входят только граждане России, передает РИА «Новости».

    В августе появились сообщения, что российский летчик Максим Кузьминов якобы мог похитить вертолет Ми-8 и приземлиться на нем в Харьковской области – на территории, подконтрольной ВСУ. Позже пилот заявил, что угнал вертолет для Вооруженных сил Украины, передает Ura.ru. На борту угнанного Ми-8, помимо Кузьминова, находились двое военнослужащих.

    По данным МК, одним из оказавшихся на борту военнослужащих был Никита, выпускник воронежской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Второй – якобы гражданин Таджикистана Хуршед. Молодой человек «прибыл учиться в РФ по обмену и окончил Сызранское летное училище», сообщала газета.

    Коментарии (7)
    16 сентября 2023, 03:36
    Украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ за год

    Военком Полтавской области Бережной заявил о потере от 80 до 90% мобилизованных осенью 2022 года в ВСУ военнослужащих

    Украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ за год
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли от 80 до 90% личного состава, мобилизованного осенью 2022 года, заявил и.о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной.

    Бережной пожаловался депутатам Полтавского горсовета, что в областном центре утвержденный генштабом ВСУ план мобилизации выполнили лишь на 13%, в то время как украинские части нуждаются в пополнениях, передает РИА «Новости».

    «Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные – это погибшие, раненые и выведенные из строя», – приводит высказывание чиновника украинское интернет-издание «Полтавщина».

    Бережной сообщил, что в области вскоре будет сформирована «большая механизированная бригада». Военком попросил депутатов «всесторонне помочь этому процессу». Он предложил развернуть в микрорайонах Полтавы участки для уведомления и разместить там представителей местной власти, которые помогали бы «установить наличие военнообязанного».

    Накануне бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и его правительство уничтожат после разглашения данных о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ)с момента начала спецоперации.

    Напомним, во вторник президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет.

    Коментарии (36)
    15 сентября 2023, 20:52
    В России задумались о запрете экспорта топлива
    В России задумались о запрете экспорта топлива
    @ Ведомости/Сергей Портер/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти рассматривают возможность запрета экспорта топлива на определенный срок и повышения экспортной пошлины на нефтепродукты для стабилизации цен, сообщили в правительстве РФ.

    Кабмин рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо: полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка, а также повышение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну на нефтепродукты, передает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.

    Собеседник агентства рассказал, что по итогам совещания с компаниями и ведомствами, выступившими с рядом предложений по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, вице-премьер РФ Александр Новак поручил «в кратчайший срок финализировать решение исходя из эффективности влияния на цены на автомобильное топливо и последствий их применения для нефтяной отрасли».

    Ранее Минсельхоз России заявил об угрозе срыва полевых работ из-за дефицита топлива и горюче-смазочных материалов. Глава министерства предложил временно закрыть экспорт нефтепродуктов, пока не стабилизируется ситуация на внутреннем рынке.

    Коментарии (37)
    16 сентября 2023, 01:37
    Появились сообщения о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском

    Украинские источники сообщили о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском

    Появились сообщения о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска нанесли мощный удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском, сообщает Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские источники.

    По имеющимся у Telegram-канала «Военная хроника» данным, взрывы, предположительно, слышны между Калиново и Голубовкой, а также около Песчаного в Купянском районе, ранее там находились склады и пункты временной дислокации 14, 41 и 88-й ОМБр ВСУ.

    Напомним, 15 сентября Минобороны сообщало, что российские вертолеты и штурмовая авиация нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ на Купянском направлении. Ранее в США признали успехи ВС России в районе Купянска.

    Коментарии (5)
    15 сентября 2023, 23:35
    Глава Роскосмоса назвал причину крушения станции «Луна-25»

    Глава Роскосмоса Борисов: Корректирующий двигатель «Луны-25» не прекратил работу, так как не включился акселерометр

    Глава Роскосмоса назвал причину крушения станции «Луна-25»
    @ vk.com/roscosmos

    Tекст: Антон Никитин

    Межпланетная станция «Луна-25» разбилась из-за того, что корректирующий двигатель аппарата не прекратил свою работу, так как не включился акселерометр, показывающий изменение скорости, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    По словам главы Роскосмоса, основная причина аварии связана с тем, что корректирующий двигатель аппарата не прекратил свою работу по информации от акселерометра, показывающего изменение скорости, передает ТАСС.

    «Почему не включился [акселерометр], мы детально разбираемся», – отметил Борисов. Он сообщил, что у экспертов есть 16 версий, 11 из них уже проверили. Глава Роскосмоса заверил, что где-то в конце сентября планируется завершить работу и довести основные причины аварии до общественности.

    Борисов подчеркнул, что никто не дает 100% гарантии таким миссиям, поскольку никто не застрахован от нештатных ситуаций. Глава Роскосмоса отметил, что первым слова поддержки ему направил коллега из США. «Мы намерены достаточно детально изучить все причины, чтобы не повторить ошибки в будущем», – сказал Борисов, добавив, что выводы будут учтены в миссиях «Луна-26» и «Луна-27».

    Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что у миссии «Луна-25» была сложная задача, однако отсутствие успеха вовсе не означает, что программа будет завершена. В Ранее в Кремле назвали потерю «Луны–25» поводом устранить ошибки. Напомним, 1 сентября в НАСА показали новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, образовался после крушения российской автоматической станции «Луна-25».

    Коментарии (57)
    15 сентября 2023, 19:15
    Вучич указал на преимущества российских ПТРК «Корнет» над западными аналогами
    Вучич указал на преимущества российских ПТРК «Корнет» над западными аналогами
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    У российских ПТРК «Корнет» есть преимущества над западными системами, заявил президент Сербии Александр Вучич на военном смотре в День сербского единства, свободы и национального флага.

    Как указал Вучич, Сербии не хватает боеприпасов для «Корнета», поскольку когда началась война Россия не смогла все доставить. Он напомнил, что на последних стрельбах в Сербии «Корнет» поразил цель на расстоянии восьми километров, передает РИА «Новости».

    Сербский лидер уточнил, что «Корнет» поражает цель на километр дальше, чем ПТРК Javelin и ПТУР NLAW. Офицеры подтвердили его слова и высоко оценили установку, а также представленный там же российский ПТРК «Фагот».

    Ранее Military Watch Magazine сообщил, что российские войска прожигают броню западной техники даже самыми недорогими отечественными противотанковыми установками типа «Корнет», в США и Европе задумываются о ее эффективности.

    Коментарии (3)
    16 сентября 2023, 04:30
    Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

    Умер Заслуженный артист России Гришечкин, снимавшийся в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада»

    Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер на 62-м году жизни, сообщил его коллега, артист «Театра-студии на Юго-Западе» Антон Белов.

    «Вячеслав Германович. Родной. Покойся с Миром! <…> Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра. <…> Навсегда в сердце», – написал Белов на своей странице в соцсети «Вконтакте», не раскрыв подробности смерти артиста.

    Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. После школы поступил в ГИТИС, одновременно играл в «Театре-студии на Юго-Западе». С 2017 года он возглавлял театральную студию при Московском университете МВД, передает РИА «Новости».

    Фильмография Гришечкина насчитывает 167 картин, наиболее известные роли – в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада».

    Напомним, в январе 2021 года умер актер Дмитрий Гусев, снимавшийся в некоторых сериях «Папиных дочек», «Солдатах», «Глухаре», «Кухне», «Ворониных» и других сериалах.

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    16 сентября 2023, 09:52
    Минобороны: Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км

    Минобороны: Бомбардировщики Ту-160 получили оснащение крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км

    Минобороны: Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 оснащены новыми крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км, следует из распространенного Минобороны видео.

    Как сообщил в ходе посещения аэродрома Кневичи в Приморье главой Минобороны России Сергеем Шойгу и лидером КНДР Ким Чен Ыном командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, бомбардировщики оснастили двумя кассетами по шесть ракет, передает РИА «Новости».

    Также, Ким Чен Ыну представили турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.


    Напомним, в субботу Ким Чен Ын и Сергей Шойгу посетили фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке, где осмотрели противокорабельные ракетные комплексы «Уран» и универсальные комплексы крылатых ракет «Калибр», а также 100-миллиметровая автоматическая артиллерийская установка А-190.

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    15 сентября 2023, 17:15
    Премьер Румынии призвал обдумать шаги в случае победы России

    Премьер Румынии Чолаку призвал ЕС обдумать шаги в случае победы России

    Премьер Румынии призвал обдумать шаги в случае победы России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку призвал Евросоюз задуматься о совместных действиях, если в конфликте на Украине победит Россия.

    Чолаку призвал задуматься ЕС о шагах в случае победы России в конфликте на Украине. Одним из вариантов он назвал готовность полностью отказаться от российского газа, пишет Der Standart, передает «Лента.ру».

    Премьер иронично добавил, что полная независимость от российского будет стоить Европе лишь «немного комфорта».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в 2023 году импорт российского газа в Европу вырос на 40%.

    Коментарии (14)
    16 сентября 2023, 10:28
    Уходивший от погони водитель застрелил полицейского в Подмосковье

    Уходивший от погони водитель застрелил сотрудника Госавтоинспекции в Подмосковье

    Уходивший от погони водитель застрелил полицейского в Подмосковье
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Уходя от полицейской погони в Подмосковье мужчина открыл стрельбу по правоохранителям, погиб сотрудник Госавтоинспекции, сам нападавший ранен, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

    Вечером в пятницу Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить машину без номеров на Таракановском шоссе, однако водитель предпринял попытку скрыться, после погони в деревне Вертлино водитель вышел из автомобиля и выстрелил в направлении одного из инспекторов ДПС, передает РИА «Новости».

    По информации пресс-службы, от полученного ранения полицейский скончался, его напарник ответным огнем из табельного оружия ранил нападавшего, того госпитализировали.

    «Им оказался житель города Москвы, 1970 года рождения. Подозреваемый стрелял по полицейским из немецкого пистолета «Вальтер», при этом в машине подозреваемого также нашли заряженный охотничий карабин «Сайга», – сообщили в силовых структурах.

    Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

    В ходе обыска дома злоумышленника были обнаружены нацистская символика и портреты Адольфа Гитлера.

    В МВД рассказали, что погибшему сотруднику ГИБДД был 41 год, у него остались жена и четверо детей. Руководство главка выразило соболезнования родным и близким погибшего.

    Коментарии (11)
    15 сентября 2023, 17:23
    Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы
    Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства страны фигуристку Маргариту Дробязко, сообщили СМИ.

    Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на литовское агентство ELTA. Советник президента Литвы Ридас Ясюленис подтвердил, что президент сегодня подписал соответствующий указ, передает ТАСС.

    Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа за выступление в Сочи в шоу «Лебединое озеро» лишил фигуристов литовских государственных наград, которых они были удостоены в 2000 году. После этого Дробязко и Ванагас решили остаться в шоу Навки. Позже МВД Литвы потребовало лишить Дробязко гражданства.

    Фигуристка Дробязко, комментируя угрозы властей Литвы лишить ее литовского гражданства, заявила, что не собирается отказываться от России. Гражданство Литвы Дробязко получила в 1993 году в исключительном порядке, чтобы в паре с Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх.

    Коментарии (8)
    16 сентября 2023, 14:37
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушно-космические силы России нанесли удар по аэродрому под Кривым Рогом в Днепропетровской области, уничтожены пять украинских самолетов, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, Воздушно-космическими силами России был нанесен удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области, уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

    Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО обнаружили БПЛА и уничтожили его над территорией Белгородской области.

    Коментарии (19)
    15 сентября 2023, 21:57
    Зеленский пообещал ответить Европе на запрет украинской сельхозпродукции

    Зеленский: Киев ответит на несоблюдение решения ЕК о снятии эмбарго на ввоз зерна с Украины

    Зеленский пообещал ответить Европе на запрет украинской сельхозпродукции
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить соседним европейским странам за несоблюдение решения Еврокомиссии не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна.

    В публикации в своем Telegram-канале Зеленский сообщил, что Киев отреагирует на несоблюдение решения ЕК не продлевать запрет на ввоз зерна с Украины, отметив, что «Украина будет цивилизованно отвечать», передает ТАСС.

    «Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали», – написал Зеленский.

    Ранее Еврокомиссия приняла решение не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна. После этого Венгрия запретила ввоз 24 видов сельхозпродукции в страну с Украины. Также запретили ввоз украинского зерна Словакия и Польша.

    Коментарии (15)
    16 сентября 2023, 09:14
    Пушков предсказал действия Киева после отрезвляющих шагов соседей

    Сенатор Пушков: Киев продолжит курс на евроинтеграцию, несмотря на решение по зерну

    Пушков предсказал действия Киева после отрезвляющих шагов соседей
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украина продолжит стремиться в Европу, несмотря на условия неопределенности по вступлению в ЕС и НАТО и показательных шагов соседских стран по блокировке украинской агропродукции, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он указал, что перспективы вступления Украины в западные союзы в данный момент «тонут в вязком тумане геополитической неопределенности», а Польша, Венгрия и Словакия решительно блокируют поставки украинского зерна вопреки Брюсселю и Берлину.

    «При этом Украина будет делать все то же самое, что делала со времен майдана – всячески прорываться в Европу», – заверил Пушков.

    Также сенатор добавил, что у Киева «не может быть другой политики», власти Украины будут позиционировать себя в качестве «последнего рубежа, защищающего Запад от России».

    «Даже если ее так никуда и не примут, нынешняя киевская власть так и будет довольствоваться ролью буфера, изображая ее как историческое призвание Украины», – заключил Пушков.

    Накануне власти Польши заявили о том, что намерены продлить запрет на ввоз зерна с Украины, вопреки решению Еврокомиссии снять эмбарго.

    Коментарии (4)
    15 сентября 2023, 22:59
    Увеличено число автобусных рейсов между Россией и Финляндией

    Европейский перевозчик Ecolines решил увеличить число автобусных рейсов между Россией и Финляндией

    Увеличено число автобусных рейсов между Россией и Финляндией
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Европейская сеть международных автобусных пассажирских перевозок Ecolines решила увеличить число автобусных рейсов между Россией и Финляндией, сообщили в компании.

    В компании сообщили, что 6 октября начинается движение по маршруту Санкт-Петербург –Лаппеенранта, ежедневно в 07.30 автобус будет отправляться из Санкт-Петербурга и в 18.05 из Лаппеенранты, сообщает «Фонтанка»

    Ранее глава финского МИД Элина Валтонен сообщила о решении властей Финляндии с 16 сентября запретить въезд в страну зарегистрированным в России легковым автомобилям.

    Коментарии (10)
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    Зерновой вопрос сгубил отношения Украины и ЕС

    Представитель Украины устроил истерику на встрече восточноевропейских стран по проблеме украинского зерна. В Киеве считают, что поляки намеренно препятствуют его транзиту с помощью ветконтроля, и возмущены перспективой продления зернового эмбарго на уровне ЕС. Отношения между Украиной и ее еврососедями развиваются удачным для России образом. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Аббас Джума Аббас Джума
      Индия пока не подводит Россию

      Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Нужны ли нам права человека

      Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

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    • Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов
      У НАТО началось осеннее обострение

      Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

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    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

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