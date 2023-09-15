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    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ждем ли мы тут поуехавших

    Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.

    15 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему России не дали выступить на Азиатских играх

    Вероятный недопуск основной части спортсменов из России и Белоруссии на Азиаду – недружественный шаг, который показывает, что налаживать диалог никто не собирается. Пока что.

    9 комментариев
    15 сентября 2023, 12:39

    Путин заявил о стабильном развитии российской экономики

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в российской экономике стабильная и надежная, идет развитие, заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    «Мы с вами продолжаем контакты, консультации по поводу отношений и взаимодействия, прежде всего в сфере экономики. Здесь все стабильно, надежно развивается, слава Богу», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент пообещал подробно проинформировать Лукашенко о завершении процесса подготовки бюджета, добавив, что состояние российской экономики отражается на взаимодействии в рамках Союзного государства.

    Кроме того, на встрече с Лукашенко Путин рассказал о недавнем посещении «двух крупнейших строек – по газу и газохимии». По его словам, европейские компании отказались поставлять оборудование, рассчитывая, что у России не хватит компетенций.

    «Мы восстановили все компетенции, немножко вправо график сдвинули на несколько месяцев, огромные, мирового масштаба предприятия будут введены в самое ближайшее время», – подчеркнул президент.

    В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на выход к досанкционному уровню экономик России и Белоруссии за следующий год.

    Ранее президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи.

    12 сентября 2023, 13:31
    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия при контрнаступлении Украины

    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия во время контрнаступления Украины

    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия при контрнаступлении Украины
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не может прекратить боевые действия, если контрнаступление ведет Украина, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: «А вы готовы на прекращение боевых действий?» Но как мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «А мы прекращаем». Мы же не троцкисты: «движение – все, конечная цель – ничто». Это плохая теория», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент отметил, что если Киев готов к диалогу, то он должен отменить указ о запрете на переговоры с Россией.

    «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть (киевские власти) отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот (госсекретарь США Энтони) Блинкен говорит, что они готовы. Ну, хорошо, указ этот пусть отменят для начала, это первый шаг», – сказал он.

    «Если это искреннее желание – добиться чего-то в ходе переговорного процесса, то пусть делают это, чего же Блинкен-то, пускай украинцы сами скажут, указ отменяют <…> и заявят – они публично сказали, что они не будут вести переговоры, пусть опять скажут публично, что они хотят (их вести). Не вижу я тут ничего такого, что нанесло бы им какой-то имиджевый урон», – подчеркнул Путин.

    При этом Украина несет в ходе наступления большие потери. По словам президента России, власти Украины «хотят, как их толкают их западные кураторы, по максимуму отгрызть» кусок территории.

     «А потом, когда все ресурсы – и людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам – будут близки к нулевым значениям, – добиться остановки боевых действий, сказать: «Ну, вот, мы давно говорим, что мы хотим переговоров» – и начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность своих вооруженных сил», – сказал Путин. Он отметил, что это могло быть одним из вариантов тактики Украины.

    Ранее Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек.

    Коментарии (41)
    14 сентября 2023, 04:56
    Венгрия приветствовала оценку Путиным событий 1956 года

    Глава администрации премьера Венгрии Гуйяш приветствовал заявление Путина о вводе советских войск в Будапешт

    Tекст: Антон Антонов

    Слова президента России Владимира Путина, назвавшего ошибочной политикой ввод советских войск в Венгрию в 1956 году, можно лишь приветствовать, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

    Гуйяш назвал заявление Путина «продолжением правильной практики», начавшейся в 1992 году, когда «президент Ельцин осудил ввод войск в Будапешт», передает РИА «Новости».

    Напомним, в рамках обсуждения решения СССР ввести войска в Чехословакию в 1968 году и в Венгрию в 1956 году Путин заявил, что в России «давно уже признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной». По его словам, такие шаги СССР «вели только к напряжению отношений». Сейчас, как заявил Путин, Запад допускает ту же ошибку, игнорируя интересы других народов.


    Коментарии (42)
    14 сентября 2023, 11:25
    Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко

    В комитете Европарламента призвали МУС выдать ордер на арест белорусского лидера Лукашенко

    Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет с призывом к МУС выдать ордер на арест белорусского лидера Александра Лукашенко, следует из релиза ЕП.

    Уточняется, что, «так как МУС уже выдавал ордер на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, нужно рассмотреть выдачу аналогичного ордера на арест Лукашенко», передает РИА «Новости».

    В отчете указано, что Минск якобы несет ответственность за «ущерб, нанесенный Украине, совершенные там преступления и причастен к незаконной передаче детей».

    Кроме того, евродепутаты призывали Совет ЕС расширить санкционный список против россиян и граждан Белоруссии, предложив включить туда всех, кто якобы принимал участие в «насильной депортации детей с Украины».

    Напомним, МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

    В Кремле неоднократно сообщали, что Россия не признает юрисдикцию МУС и любые его решения являются для Москвы ничтожными с точки зрения права.

    Коментарии (25)
    13 сентября 2023, 14:50
    Эксперт: Россия и КНДР переходят к новому уровню сотрудничества в четырех сферах

    Политолог Ткаченко: Встреча лидеров России и КНДР – сигнал к началу всестороннего сотрудничества между двумя странами

    Эксперт: Россия и КНДР переходят к новому уровню сотрудничества в четырех сферах
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Москва и Пхеньян, очевидно, нацелились на усиление всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. Этим объясняется риторика северокорейского лидера Ким Чен Ына на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России против «гегемонистических сил».

    «Для Северной Кореи крайне выгодно сейчас быть на стороне России. Если раньше Москве приходилось поддерживать санкции против Пхеньяна, то с началом СВО это потеряло всякий смысл», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Судя по всему, теперь сотрудничество с КНДР будет вестись сразу по нескольким направлениям. Первое – дипломатическое. Северная Корея будет поддерживать нашу позицию на международном уровне, а мы, соответственно, помогать им. Вторая сфера – военная. Пхеньян является крупнейшим производителем вооружений», – отмечает он.

    «Страны начнут налаживать и экономические связи. Например, мы можем обеспечить поставки продовольствия для КНДР. Этот вопрос сейчас очень важен. Также Москва может дать возможность северокорейским рабочим трудиться на Дальнем Востоке. Кроме того, Россия, вероятно, будет содействовать космической программе нашего соседа. Это четвертая сфера. Неслучайно встреча прошла на космодроме Восточный», – подчеркнул собеседник.

    «Немаловажно и то, что Россия поддержала нарратив КНДР об идеологической составляющей конфликта с западными странами. Для Москвы такая риторика не свойственна. Мы чаще говорим о наших стратегических интересах. Однако такой дипломатический жест несомненно оценят в КНДР», – акцентировал эксперт.

    «В целом встреча Путина и Ким Чен Ына прошла успешно. Стороны явно выражали заинтересованность в совместной работе и поддержали друг друга. Кроме того, этот визит на Западе уже вызвал реальные опасения о перспективах сближения государств, что также является многозначительным показателем», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Россия поднялась на «священную» борьбу с «гегемонистическими силами», чтобы защитить свой суверенитет и безопасность. Также он выразил надежду, что Москва и Пхеньян всегда будут сражаться вместе против империализма и строить суверенные государства.

    Также глава КНДР на официальном обеде с президентом России Владимиром Путиным сказал, что уверен в победе армии и народа России над «сборищем зла», питающим иллюзии о гегемонии. Он добавил, что готов выстраивать с Москвой стабильные и ориентированные на будущее межгосударственные отношения и на их основе стимулировать построение сильных государств и защищать международную справедливость. Кроме того, Ким Чен Ын поднял тост за здоровье Путина и победу России, а также за развитие дружбы между нашими странами.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что Москва продолжит выстраивать взаимовыгодные отношения с Пхеньяном, основываясь на принципе благ для двух стран, несмотря ни на какие внешние окрики и замечания.

    Напомним, в среду на космодроме Восточный в Амурской области прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Диалог состоялся как в узком, так и в расширенном формате, тот же порядок был соблюден при встрече глав государств в 2019 году.

    В российскую делегацию на переговорах с КНДР вошли вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер – министр промышленности Денис Мантуров, а также глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Минтранспорта Виталий Савельев.

    Также среди участников были отмечены глава Минприроды Александр Козлов, который также возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию РФ и КНДР, и заместитель руководителя администрации – пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Коментарии (11)
    13 сентября 2023, 07:49
    Путин объяснил встречу с лидером КНДР на космодроме Восточный

    Путин: Лидер КНДР Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике

    Путин объяснил встречу с лидером КНДР на космодроме Восточный
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия помогать КНДР строить космические спутники, ответил, что он и лидер КНДР Ким Чен Ын поэтому и приехали на космодром Восточный.

    «Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», – сказал Путин, отметив, что делегации КНДР покажут новые объекты, передает ТАСС.

    Также Путина спросили, будет ли на переговорах обсуждаться военно-техническое сотрудничество. «Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть», – сказал Путин. Он также напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу недавно был в Северной Корее, его там хорошо приняли.

    Вместе с северокорейским лидером Путин осмотрел монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара». Экскурсию для лидеров провели вице-премьер – постпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Роскосмоса Юрий Борисов и генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Николай Нестечук.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

    Предыдущая встреча глав двух государств прошла в 2019 году во Владивостоке.

    Российский лидер прибыл на Восточный из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

    Коментарии (2)
    13 сентября 2023, 17:48
    Песков раскрыл подробности разговора Путина и Ким Чен Ына

    Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию в мире

    Песков раскрыл подробности разговора Путина и Ким Чен Ына
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын обсудили обстановку в мире, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Политики в беседе с глазу на глаз обменялись мнениями о ситуации в мире и регионе, сказал Песков, передает ТАСС. Он добавил, что северокорейский лидер дал пояснения, это было «весьма интересно» для его собеседника.

    Также Ким Чен Ын поинтересовался возможностями российской медицины, сотрудничество в этой области представляет большой интерес для обеих сторон, как и сотрудничество в сфере образования и в гуманитарной сфере.

    Глава КНДР прибыл в Россию с визитом. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    Коментарии (2)
    12 сентября 2023, 13:41
    Путин прокомментировал преследование Трампа в США

    Президент Владимир Путин: Политика преследования Трампа в США демонстрирует «гнилость» системы страны

    Путин прокомментировал преследование Трампа в США
    @ Fulton County Sheriff's Office/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Александра Юдина

    Преследование экс-президента США Дональда Трампа, который в данный момент претендует на переизбрание, демонстрирует «гнилость» политической системы Штатов, выразил мнение российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, такое поведение в политике США наглядно демонстрирует гнилость американской системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии, передает ТАСС.

    «Происходящее с Трампом – преследование по политическим мотивам политического конкурента, вот что это такое. И делается это на глазах общественности США и всего мира. Они просто обнажили свои внутренние проблемы», – подчеркнул Путин.

    Также глава государства отметил, что президентские выборы в США в следующем году никак не повлияют на американскую политику в целом по отношению к России.

    «Господин Трамп говорит, что за несколько дней решит острые проблемы, в том числе украинский кризис – это не может не радовать, но он сам ввел санкции в отношении России, будучи президентом», – напомнил президент.

    В заключение Путин добавил, что американские власти настроили американское общество в антироссийском ключе, и развернуть этот корабль в другую сторону будет очень сложно.

    Напомним, Трампу предъявили новые обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года в связи со штурмом Капитолия.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обвинения в адрес Трампа.

    Коментарии (2)
    14 сентября 2023, 14:32
    Песков рассказал о подарках Путина Ким Чен Ыну

    Дмитрий Песков рассказал о подарках Владимира Путина Ким Чен Ыну

    Песков рассказал о подарках Путина Ким Чен Ыну
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну карабин отечественного производства и перчатку от космического скафандра, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что перчатка, подаренная лидеру КНДР, несколько раз была в космосе. По его словам, главы государств подарили друг другу карабины, сувенир Ким Чен Ына сделан северокорейскими мастерами, передает ТАСС.

    Ранее северокорейская пресса назвала эпохальной встречу «товарища Путина и товарища Ким Чен Ына».

    Коментарии (8)
    13 сентября 2023, 09:43
    Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами»

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Россия поднялась на священную борьбу за защиту своего суверенитета

    Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия поднялась на «священную» борьбу, чтобы защитить свой суверенитет и безопасность, Пхеньян в этом вопросе поддерживает Москву, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

    По словам Ким Чен Ына, Россия ведет борьбу с гегемонистическими силами, оберегая свой суверенитет и безопасность, передает ТАСС.

    Также северокорейский лидер выразил надежду, что Москва и Пхеньян всегда будут вместе в борьбе с империализмом.

    «Надеемся, мы всегда будем вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства», – подчеркнул он, выразив благодарность Путину за приглашение посетить Россию.

    Напомним, переговоры российского лидера Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    Коментарии (14)
    12 сентября 2023, 13:29
    Путин: Только будущие поколения смогут оценить то, что мы делали
    Путин: Только будущие поколения смогут оценить то, что мы делали
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Будущие поколения смогут оценить действия российского руководства, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя новый учебник по истории в школах страны.

    «Только будущие поколения могут оценить то, что мы делали. Знаете, вспоминая, что князь Потемкин написал когда-то Екатерине Второй, когда речь шла о присоединении Крыма, я не смогу воспроизвести дословно эту цитату, но смысл передать смогу. Написал он следующее: пройдет время, и будущие поколения поставят нам в вину то, что вы могли присоединить Крым и не сделали этого, и вам будет стыдно», – сказал президент, передает ТАСС.

    Он отметил, что интересы государства превыше всего, и руководство страны действует, исходя из этих соображений, ставит это во главу угла.

    Напомним, глава Минпросвещения Сергей Кравцов указывал, что обновленный учебник по истории для 11-х классов с разделом про СВО получили все школы в России.

    В учебнике говорится о причинах СВО, о вхождении в состав страны новых регионов.

    Политолог Александр Асафов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что новые учебники истории для 10–11-х классов дают школьникам понимание о едином ценностном фундаменте России.

    Коментарии (38)
    13 сентября 2023, 12:36
    Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России над «сборищем зла»
    Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России над «сборищем зла»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава КНДР Ким Чен Ын на официальном обеде с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что уверен в победе армии и народа России над «сборищем зла», питающим иллюзии о гегемонии.

    «Наш нынешний визит проходит в период, когда на международной арене разворачивается ожесточенное противоборство между прогрессом и реакционизмом, между справедливостью и несправедливостью, а процесс [построения] многополярного мира энергично развивается благодаря общей воле и сплоченной мощи самостоятельных сил», – отметил Ким Чен Ын.

    Он добавил, что готов выстраивать с Россией стабильные и ориентированные на будущее межгосударственные отношения и на их основе стимулировать построение сильных государств и защищать международную справедливость.

    «Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и (одержат победу в борьбе) за создание стабильной обстановки для развития», – сказал он, передает ТАСС.

    Кроме того, по словам Ким Чен Ына, он обсудил с Путиным во время переговоров ситуацию на Корейском полуострове и в Европе.

    Напомним, глава КНДР прибыл в Россию с визитом. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    В ходе официального обеда северокорейский лидер поднял тост за победу России.

    Коментарии (12)
    14 сентября 2023, 11:12
    Северокорейская пресса назвала эпохальной встречу «товарища Путина и товарища Ким Чен Ына»
    Северокорейская пресса назвала эпохальной встречу «товарища Путина и товарища Ким Чен Ына»
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР товарищ Ким Чен Ын провели историческую встречу, она стала эпохальным моментом, установившим новую веху на пути развития корейско-российских отношений, сообщили северокорейские СМИ.

    В КНДР отметили, что традиционные отношения дружбы между двумя странами поднимаются и развиваются на более высоком уровне, а товарищеские отношения и стратегические отношения непобедимы на вечные времена, передает северокорейское агентство ЦТАК.

    В СМИ также отметили теплую атмосферу на космодроме Восточный, а также «чувство наивысшего уважения» во время встречи Ким Чен Ына почетным караулом Сухопутных войск, ВМФ и ВВС ВС России.

    Особенно в СМИ подчеркнули радостную и теплую встречу Путина и Ким Чен Ына, во время которой президент России горячо приветствовал северокорейского лидера, который «снова наносит визит в России в знаменательный и важный в развитии российско-корейских отношений период». В свою очередь товарищ Ким Чен Ын поблагодарил президента Путина за теплое приглашение и встречу, несмотря на занятость руководства делами государства, отметив, что рад тому, что данная встреча проводится в весьма особой обстановке.

    В СМИ КНДР также сообщили, что Ким Чен Ын искренне пожелал, чтобы блестяще наследовались благородный дух и традиции сильной России, открывшей путь к космосу, и поблагодарил Путина за личную организацию посещения важного космодрома.

    На память о посещении космодрома Восточный лидер КНДР оставил знаменательную запись в книге почетных гостей: «Слава России как страны первых покорителей космоса никогда не померкнет. Ким Чен Ын. 13 сентября 2023 года».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что означает для России интенсификация взаимодействия с КНДР.

    Коментарии (6)
    13 сентября 2023, 14:17
    Песков заявил, что Путин и Ким Чен Ын не обсуждали размещение солдат на границе с Украиной

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын на переговорах не обсуждали вопрос размещения солдат на границе с Украиной, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, речь шла о развитии двусторонних отношений, передает ТАСС.

    Так пресс-секретарь прокомментировал публикации западных СМИ о том, что якобы обсуждалась тема размещения военнослужащих КНДР на границе России и Украины.

    Также Путин и Ким Чен Ын на переговорах не обсуждали риски ядерной войны, добавил Песков.

    Напомним, в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате.

    Коментарии (12)
    14 сентября 2023, 14:49
    Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею

    Российский лидер Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею

    Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин с благодарностью принял приглашение северокорейского коллеги Ким Чен Ына посетить эту страну, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею с визитом, в то время когда они общались тет-а-тет, Путин с благодарностью принял приглашение, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что более совместных мероприятий Путина и Ким Чен Ына не запланировано, президентская часть госвизита завершена.

    Также представитель Кремля рассказал, что Путин на совещании Совбеза рассказал о результатах его переговоров с Ким Чен Ыном.

    «Президент подробно информировал участников оперативного совещания Совбеза о результатах состоявшихся накануне контактов с руководителем КНДР», – сказал он.

    Кроме того, Песков сообщил, что Москва намерена развивать сотрудничество с Пхеньяном во всех возможных областях.

    «Военно-техническое сотрудничество относится к категории достаточно чувствительных областей взаимодействия. Северная Корея является нашим соседом, и мы намерены развивать отношения во всех возможных областях, что мы и будем делать», – подчеркнул он.

    Северокорейская пресса назвала эпохальной встречу «товарища Путина и товарища Ким Чен Ына».

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    13 сентября 2023, 07:16
    Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный
    Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

    При встрече главы государств кратко пообщались, передает ТАСС.

    Лидер КНДР поблагодарил главу российского государства за приглашение и теплый прием. «Очень рад вас видеть, тем более, что такие события были: 75 лет образования республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет установления дипотношений», – обратился президент России к лидеру КНДР.

    «Спасибо, что несмотря на свою занятость пригласили нас и тепло приняли», – ответил Ким Чен Ын.

    Предыдущая встреча Путина и Ким Чен Ына прошла в 2019 году во Владивостоке.

    Российский лидер прибыл на Восточный из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

    Глава Северной Кореи прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома. Поезд лидера КНДР остановился на путях возле монтажно-испытательного корпуса. К его вагону подали трап с красной дорожкой, по бокам от которого встали военнослужащие почетного караула Восточного военного округа с флагами двух стран.

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