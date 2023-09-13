Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.24 комментария
Финского премьера планировали убить из напечатанного на 3D-принтере оружия
Helsingin Sanomat: Бывшего главу правительства Финляндии Санну Марин хотели убить из напечатанного на 3D-принтере оружия
В финском городе Лахти проходит рассмотрение судебного дела с участием трех финнов, обвиненных в преступлениях с террористическими намерениями, среди которых идея убийства бывшего главы правительства Санны Марин, сообщает Helsingin Sanomat.
По сообщению издания, главный обвиняемый по делу о терроризме выдвинул идею убийства тогдашнего премьер-министра Санны Марин на рыночной площади Лахти в августе 2022 года, передает РИА «Новости».
Helsingin Sanomat сообщает, что полиция подозревает, что мужчины сформировали радикальную антииммиграционную крайне правую группу, которая также готовилась к террористическим преступлениям, и была способна производить функциональное автоматическое оружие с помощью 3D-печати.
Полиция конфисковала четыре единицы огнестрельного оружия, напечатанного на 3D-принтере, функциональность которого может быть оспорена в зале суда, также обнаружено более 1,5 тысячи патронов к изготовленному на принтере оружию.
Напомним, в апреле глава 76-го правительства Финляндии Санна Марин передала президенту страны Саули Ниинисте прошение об отставке кабинета.