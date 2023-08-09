Генконсул России: Белый дом отклоняет запросы дипломатов на рабочие поездки в США

Генконсул России Захаров: Белый дом отклоняет запросы дипломатов на рабочие поездки в США

Tекст: Александра Юдина

По его словам, касательно рабочих поездок диппредставительства самым главным вопросом остается ограничение посещений за пределы 25-мильной зоны, подача уведомления должна быть подана за четыре рабочих дня, однако все такие заявки отклоняются американскими властями, передает ТАСС.

Захаров отметил, что в данный момент не имеют препятствий только поездки в Вашингтон в посольство России и посещения задержанных, однако здесь приходится подключать посольство России, просить дублировать заявки по этой линии.

«Что касается рабочих поездок по 12 штатам консульского округа, здесь подвижек нет. Это касается запросов на поездки для встреч с теми официальными лицами, которые готовы с нами вести диалог, проведения выездной консульской сессии, посещения общин», – отметил он.

Генконсул рассказал, что посол России Анатолий Антонов, а также старшие дипломаты посольства и профильные департаменты МИД «неоднократно выдвигали инициативы, которые бы облегчили функционирование и российских представительств, и американской дипмиссии в России. При этом все ответы на предложения затягиваются, либо отклоняются по надуманным причинам.

Также Захаров подчеркнул, что в связи с визовыми проблемами, генконсульство России в Хьюстоне работает в неполном составе, ожидается прибытие нескольких человек, которые стоят в списках визовых разменов.

«Вопросы административной и хозяйственной деятельности генконсульства решаются, насколько возможно», – добавил он.

Более того, по словам Захарова, Вашингтон не пригласил российских дипломатов на запуск Crew Dragon с российским космонавтом

Константином Борисовым в рамках программы перекрестных полетов.

«Мы тесно взаимодействуем с российской группой управления полетами, которая находится здесь на ротационной основе, оказываем необходимую консульскую помощь. Хотелось бы гораздо большего сотрудничества с НАСА, Космическим центром Джонсона», – заключил генконсул.

Ранее политику США в отношении России назвали «самоубийственной».

