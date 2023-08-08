Польки заподозрили украинок в желании увести у них мужей

Gazeta Wyborcza: В Польше выросло число желающих жениться на украинках

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что в Польше интернет забит объявлениями поляков, которые ищут себе жен или девушек с Украины, которым обещают крышу над головой и безбедную жизнь в обмен на вкусные обеды, преданность и благодарность, что якобы трудно добиться от полек, пишут ИноСМИ.

Между тем, согласно опросам и исследованиям, молодые польки стали сильнее «ощущать опасность», исходящую от украинок. В проекте «Восприятие в обществе беженцев с Украины, мигрантов, а также действий, предпринимаемых польским государством» приняли участие 600 человек в возрасте 16–65 лет. Согласно исследованию, женщины в возрасте до 29 лет со средним образованием испытывают наибольшую неприязнь к беженкам с Украины из-за того, что они могут отобрать у них потенциальных мужей.

Кроме того, в Польше с каждым годом все больше заключается польско-украинских браков. Согласно данным Главного статистического управления, в 2020 году сыграли 1435 таких свадеб, а в 2021 году – уже 1839.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, правда ли в Польше зреет ненависть к Украине.