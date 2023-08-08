Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.3 комментария
Польки заподозрили украинок в желании увести у них мужей
Gazeta Wyborcza: В Польше выросло число желающих жениться на украинках
Молодые польские женщины начали испытывать неприязнь к беженкам с Украины из-за большой конкуренции на брачном рынке: они боятся, что украинки отберут у них потенциальных мужей, пишет Gazeta Wyborcza.
Издание пишет, что в Польше интернет забит объявлениями поляков, которые ищут себе жен или девушек с Украины, которым обещают крышу над головой и безбедную жизнь в обмен на вкусные обеды, преданность и благодарность, что якобы трудно добиться от полек, пишут ИноСМИ.
Между тем, согласно опросам и исследованиям, молодые польки стали сильнее «ощущать опасность», исходящую от украинок. В проекте «Восприятие в обществе беженцев с Украины, мигрантов, а также действий, предпринимаемых польским государством» приняли участие 600 человек в возрасте 16–65 лет. Согласно исследованию, женщины в возрасте до 29 лет со средним образованием испытывают наибольшую неприязнь к беженкам с Украины из-за того, что они могут отобрать у них потенциальных мужей.
Кроме того, в Польше с каждым годом все больше заключается польско-украинских браков. Согласно данным Главного статистического управления, в 2020 году сыграли 1435 таких свадеб, а в 2021 году – уже 1839.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, правда ли в Польше зреет ненависть к Украине.