Военкоры показали уничтожение «Черными гусарами» украинского расчета БПЛА

Украинские дипломаты перестали возвращаться из загранкомандировок

СМИ сообщили о массовом отказе украинских дипломатов возвращаться домой после командировок

Tекст: Кристина Цыцура

По данным издания, от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств не вернулись домой с начала 2022 года, но цифры могут быть больше, передает РИА «Новости».

Так, из США вернулся только один дипломат из 20. Есть посольства, откуда не возвращается вообще никто. Основными факторами стали финансовый вопрос и проблемы с трудоустройством на Украине, а также страх перед мобилизацией.

Отмечается, что отказ вернуться домой стал негативным индикатором для украинского общества и иностранных инвесторов. Дипломаты не верят в будущее своей страны, говорится в статье.