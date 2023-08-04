Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.2 комментария
В СК разъяснили ответственность за диверсионную деятельность
Правоохранительные органы незамедлительно реагируют на все случаи повреждения имущества, совершенного общеопасным способом – деяния могут быть квалифицированы следствием по различным статьям УК России в зависимости от фактических обстоятельств (диверсия, теракт, умышленное уничтожение или повреждение имущества).
В Telegram-канале СК указано, что сотрудники детально разбираются в произошедшем, правоохранители в некоторых случаях достоверно устанавливают, что эти преступления имеют украинский след.
Так, недавно вынесен приговор по уголовному делу в отношении мужчины, имеющего российское и украинское гражданство. По заданию украинской стороны он при помощи взрывного устройства повредил железнодорожные пути и грузовой состав в Брянской области. Суд приговорил его к 22 годам лишения свободы.
Следствием расследуется и ряд других похожих случаев, в том числе в Кемеровской, Воронежской областях и Татарстане.
Противник, используя нехитрые психологические манипуляции и распространенные мошеннические схемы, обещая вознаграждения, выходит на связь с потенциальным исполнителем и дает так называемые задания. Эти задания, согласно УК России, – особо тяжкие преступления, влекущие наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Отмечается, что следователи и оперативники легко устанавливают личность подозреваемого в большинстве случаев. При этом отбыть суровое наказание остается более сложным вопросом.
Следственный комитет разъясняет положения УК об ответственности за диверсионную деятельность и обращается к каждому: не допустите, чтобы вы или ваши близкие обманным путем были вовлечены в совершение уголовно наказуемых деяний.