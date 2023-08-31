Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.7 комментариев
Захарова: Россия и Китай не имеют взаимных территориальных претензий
Москва и Пекин не имеют территориальных претензий друг к другу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о ситуации по территориальной принадлежности острова Большой Уссурийский.
Страны придерживаются позиции о том, что пограничный вопрос между ними окончательно разрешен, подчеркнула Захарова, передает РИА «Новости».
Россия и Китай подтверждали отсутствие территориальных претензий, такое положение есть в базовом Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года.
Ранее госсайт КНР опубликовал комплект географических карт за 2023 год, на которых часть российских территорий, в том числе и остров Большой Уссурийский, указана как китайские.