«Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.23 комментария
Боксера Осипова арестовали по делу о развратных действиях в отношении детей
Чемпион России и СНГ по боксу Артур Осипов якобы арестован по делу о развратных действиях в отношении детей, заявил источник в правоохранительных органах Тамбовской области.
Осипов арестован до 26 сентября, его поместили в следственный изолятор, сказал собеседник ТАСС.
Другой источник в правоохранительных органах ранее уточнял, что спортсмена задержали по статье «Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц, не достигших 16-летнего возраста». Эти данные подтвердил собеседник в боксерских кругах.
Осипов – чемпион России и СНГ, мастер спорта России (2011). Уроженец Тамбовской области, выступает в средней и во второй средней весовых категориях.