«Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.17 комментариев
В Киеве депутатов городского совета арестовали за неявку на военную службу
Печерский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест депутатов Киевсовета Игоря Хацевича, Олега Левченко и Михаила Терентьева за неявку на воинскую службу, сообщил телеканал «Прямой».
Под арестом они должны пробыть до 28 сентября, а также носить электронный браслет. Следствие считает, что Хацевич и Левченко год не являлись на военную службу, такую же меру пресечения суд избрал для Михаила Терентьева, передает РИА «Новости».
Напомним, на Украине с 24 февраля действует режим военного положения, а также главой страны подписан указ о всеобщей мобилизации. Последний раз в конце июля военное положение и мобилизацию продлили до 15 ноября.