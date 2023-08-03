У российской семьи в Барселоне украли багаж на 8,5 млн евро, полиция вернула похищенное

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел 2 августа в зоне регистрации аэропорта, похитители украли саквояж, удалось обнаружить транспортное средство, на котором они бежали, сообщили в полиции, передает ТАСС.

В машине были два человека, их задержали. В правоохранительных органах не уточнили стоимость украденных вещей и их национальность, указав, что речь идет об иностранных гражданах.

Издание La Vanguardia указало, что подозреваемые похитили чемодан и сумку, которые принадлежат российской семье. Жертвы в этот момент стояли в очереди на регистрацию.

По словам потерпевших, воры забрали деньги, украшения и часы на сумму более 8,5 млн евро. Среди вещей было кольцо с бриллиантами ценой в 4 млн евро.

Правоохранители вернули все похищенное.