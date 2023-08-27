  • В США рассказали о российской «дипломатии памяти»
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    Михаил Котов Михаил Котов Русской миссии на Луне нужен второй шанс

    Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Европу сохраняет рабский менталитет

    Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.

    18 комментариев
    Михаил Диунов Михаил Диунов Канонизация Суворова станет предметом ожесточенных споров

    Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.

    58 комментариев
    27 августа 2023, 23:43

    В США рассказали о российской «дипломатии памяти»

    Conversation: Россия завоевывает Африку с помощью «дипломатии памяти»

    В США рассказали о российской «дипломатии памяти»
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Москва стала активнее работать на южном направлении, российские дипломаты совершили множество поездок в страны Африки и Латинской Америки за последнее время, пишут американские СМИ.

    В статье издания The Conversation говорится о двух взаимосвязанных факторах, из-за которых Россия является привлекательным партнером для глобального Юга.

    Так, первым фактором является то, что Россия позиционирует себя как антиколониальную державу, особенно в Африке. Эта стратегия, как отмечает автор публикации, основывается на «дипломатии памяти», которая позволяет усилить влияние через общие положительные воспоминания, передает RT содержание статьи.

    В качестве примера «дипломатии памяти» издание приводит вклад России в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Кроме того, Россия напоминает о том, что никогда не колонизировала ни одну африканскую страну, не участвовала в работорговле, а, напротив, в составе Советского Союза поддерживала антиколониальную борьбу в регионе.

    Вторым фактором российского влияния на Юге американское издание называет «наследие солидарности» России с разными странами. В статье говорится, что в 1927 году Коммунистический Интернационал спонсировал Лигу против империализма, по всему миру объединившую таких видных антиколониальных активистов, как Альберт Эйнштейн и Махатма Ганди.

    Позиция Глобального Юга по украинскому кризису, как считает автор статьи, продиктована в том числе «ностальгией по временам, когда Москва поддерживала ее борьбу против апартеида».

    «Становится все более очевидным, что любую страну, которая попытается бросить вызов имиджу России как антиимпериалистической державы, ждет долгая битва», – заключило издание.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.

    25 августа 2023, 09:56
    В Германии расширение БРИКС назвали личным поражением Борреля и фон дер Ляйен

    Публицист немецкой газеты Berliner Zeitung Шак назвал расширение БРИКС личным поражением Борреля и фон дер Ляйен

    В Германии расширение БРИКС назвали личным поражением Борреля и фон дер Ляйен
    @ Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Расширение БРИКС стало личным поражением для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля, заявил публицист германской газеты Berliner Zeitung Рамон Шак.

    В своей статье он подчеркнул, что «скоро почти половина населения Земли, включая некоторые из наиболее быстро развивающихся экономик, окажутся в этом поистине глобальном союзе», передает ТАСС.

    По мнению Шака, на фоне вступления шести новых членов в БРИКС критика участниц саммита в сторону Запада «символизирует личное поражение Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля».

    Также журналист отмечает, что главному дипломату ЕС следует «осознать ограниченность власти ЕС», припомнив слова Борреля о том, что «Европа – сад, а весь остальной мир как джунгли».

    Кроме того, публицист добавил, что давно ушло то время, когда «Европа могла отдавать приказы всему миру». Более того, в геополитических институтах Ханоя, Вьентьяна и Пномпеня ЕС воспринимается уже не как самостоятельный глобальный политический игрок, а как исполнитель интересов Белого дома.

    Шак заметил, что странам сообщества пора эмансипироваться от Штатов в области внешней и оборонной политики, чтобы соответствовать новым глобальным реалиям и расстановке сил.

    В заключение автор статьи подметил, что саммит объединения представляет собой «переломный момент» в мировой политике.

    «Когда многие западные СМИ все еще используют термины типа «встреча развивающихся стран», в ЮАР в эти дни творилась история», – резюмировал Шак.

    Напомним, в БРИКС решено принять Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Они войдут в состав блока с 1 января 2024 года.

    Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация не видит в БРИКС геополитического соперника.

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    25 августа 2023, 12:39
    МИД счел неприемлемыми рассуждения Байдена о крушении самолета Пригожина

    Замглавы МИД Рябков назвал неприемлемыми рассуждения Байдена о крушении самолета Пригожина

    МИД счел неприемлемыми рассуждения Байдена о крушении самолета Пригожина
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алина Власенко

    Рассуждения президента США Джо Байдена о крушении самолета, на борту которого значился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отражают пренебрежение к дипломатическим методам со стороны Вашингтона, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Рассуждения официальных лиц Вашингтона – отражение общего пренебрежения дипломатическими методами в вопиющей мере», – подчеркнул Рябков.

    По словам дипломата, не президенту США рассуждать на тему трагических событий такого свойства, передает ТАСС.

    В среду в Тверской области разбился направлявшийся из Москвы в Петербург самолет. В числе пассажиров указан владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    Комментируя авиакатастрофу, Байден заявил, что точно не знает, что именно произошло, но сказал при этом, что «не удивлен».

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    25 августа 2023, 14:44
    Африканист назвал последствия ввода войск Буркина-Фасо и Мали в Нигер

    Африканист Есипов: Совместных усилий Буркина-Фасо, Мали и Нигера не хватит при военном конфликте с ЭКОВАС

    Африканист назвал последствия ввода войск Буркина-Фасо и Мали в Нигер
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ввод войск Буркина-Фасо и Мали на территорию Нигера – шаг к эскалации конфликта. Вероятно, страны готовятся к противостоянию с Нигерией и ее союзниками, однако подобный конфликт окажется для них слишком тяжелым. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал африканист Андрей Есипов. Ранее Ниамей разрешил силам обороны и безопасности Буркина-Фасо и Мали войти в страну для защиты от агрессии.

    «Существует реальная угроза начала интервенции в Нигер со стороны ЭКОВАС. Некоторые страны объединения, например, Сенегал и Нигерия, вполне могут использовать коллективные силы для восстановления якобы конституционного порядка в государстве. Буркина-Фасо и Мали таким образом пытаются помочь Ниамею противостоять сформировавшейся коалиции», – сказал Андрей Есипов, военный переводчик, африканист.

    «Все три страны пережили государственный переворот, поэтому стараются держаться вместе. При этом сообщения о вводе войск Уагадугу и Бамако на территорию Нигера выглядят как эскалация конфликта. Это как две шипящие друг на друга змеи – каждая из них проверяет, насколько далеко готова зайти другая», – отмечает эксперт.

    «Несмотря на то, что численность потенциального контингента Буркина-Фасо, Мали и Нигера неизвестна, его мощи едва ли хватит на противостояние ЭКОВАС. Нигерия – ядро объединения. Это развитое и сильное государство, которое активно вкладывается в развитие собственной армии. В случае открытого конфликта противники Нигера непременно будут опережать страну по численности войск и технической оснащенности», – резюмирует Есипов.

    Ранее Нигер разрешил силам обороны и безопасности Буркина-Фасо и Мали войти на территорию страны для защиты от агрессии. Об этом сказано в приказе главы сформированного мятежниками Национального спасения родины генерала Абдурахмана Тчиани. Уагадугу и Бамако также заявили о желании совместно с Ниамеем бороться против терроризма и экстремизма.

    Главы МИД «приветствовали» подписание указа, «разрешающего силам обороны и безопасности действовать на территории Нигера в случае агрессии». Ранее переходные правительства Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое силовое вмешательство в ситуацию в Нигере будет считаться объявлением войны этим двум странам.

    Также они объявили о готовности выйти из ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки), если будут предприняты попытки начала интервенции в отношении Ниамея. Подчеркивается, что радикальные меры, инициированные в рамках сложившейся ситуации, могут «дестабилизировать весь регион, как это было в случае с односторонним вмешательством НАТО в Ливии».

    Кроме того, Национальный комитет по сплочению и развитию Гвинеи выступил в поддержку мятежников в Нигере. Канцелярия президента страны выразила уверенность, что «новые власти» Ниамея предпримут все необходимые шаги для «стабильности и согласия» как в государстве, так и в субрегионе.

    Ранее в ЭКОВАС согласовали дату начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере. Об этом сообщил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах. Ранее президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара высказался за то, чтобы начать интервенцию «как можно скорее». Планы организации поддержали Вашингтон и Париж.

    Напомним, военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, а границы страны закрыты. Париж потребовал освободить бывшего главу государства. Новые власти обвиняют Францию в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти лидера.

    Коментарии (6)
    26 августа 2023, 03:20
    Американские чиновники назвали цель атак украинских дронов на Россию

    New York Times со ссылкой на чиновников США объяснила атаки дронов на Россию попыткой Киева «укрепить дух» украинцев

    Американские чиновники назвали цель атак украинских дронов на Россию
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские атаки беспилотников на территорию России осуществляются с целью «укрепить моральный дух» украинских граждан и бойцов вооруженных сил Украины, заявили должностные лица из США, которые пожелали остаться неизвестными.

    Киев пытается «укрепить моральный дух» на фоне «медленного» контрнаступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Кроме того, чиновники США утверждают, что Украина, когда использует полученную от Вашингтона технику, не наносит «трансграничные удары». Издание не уточняет, о каких именно ударах идет речь.

    Напомним, представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что целью атак украинских беспилотников на комплекс зданий «Москва-Сити» является оказание психологического воздействия.

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    25 августа 2023, 21:34
    Мятежники в Нигере потребовали от посла Франции покинуть страну

    Мятежники в Нигере потребовали от посла Франции уехать в течение двух дней

    Мятежники в Нигере потребовали от посла Франции покинуть страну
    @ REUTERS/Balima Boureima

    Лидеры мятежников в Нигере, потребовали от посла Франции в Ниамее покинуть страну в течение 48 часов, сообщает Al Hadath.

    Телеканал сообщил, что посол не приехал в министерство иностранных дел Нигера, куда его вызвали мятежники, и не захотел с ними встречаться, передает ТАСС.

    Ранее Нигер разрешил силам обороны и безопасности Буркина-Фасо и Мали войти на территорию страны для защиты от возможной агрессии со стороны Франции и ряда африканских государств.

    Напомним, военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, а границы страны закрыты. Париж потребовал освободить бывшего главу государства. Новые власти обвиняют Францию в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти лидера.

    Коментарии (13)
    25 августа 2023, 20:59
    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам из-за отсутствия успеха на поле боя

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году из-за отсутствия успехов на поле боя, сообщило Bloomberg о ссылкой на европейских чиновников.

    Агентство сообщает, что европейские чиновники обеспокоены тем, что Байден может во время президентской кампании в США заставить Украину пойти на переговоры из-за существенного прогресса в контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    В публикации также отмечается, что борьба за принятие следующего законопроекта о финансировании Украины в конгрессе этой осенью «будет самой жесткой», а Европа не сможет в одиночку поддерживать ВСУ из-за отсутствия военного потенциала.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден должен «вытащить» страну из конфликта между Россией и Украиной, однако из-за своей некомпетентности сделать это он неспособен.

    До этого бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что политика Байдена лишь оттягивает поражение ВСУ.

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    25 августа 2023, 05:01
    Российское посольство объяснило санкции США против «Артека»

    Российское посольство назвало санкции США против «Артека» стремлением «отыграться на самых беззащитных»

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции США против Международного детского центра «Артек» стали попыткой Вашингтона отыграться на самых беззащитных, заявило российское посольство в США.

    «На тех, чьи родительские дома более девяти лет жестоко обстреливались неонацистами, которых старательно взращивал коллективный Запад», – заявило посольство в Telegram.

    Комментируя «очередной всплеск санкционной активности» Белого дома «в привязке ко дню независимости Украины», посольство отметило, что США пытаются изобразить себя «в числе главных поборников законных интересов детей», но такие претензии «не обоснованы ни де-юре, ни де-факто».

    Посольство указало, что США так и не ратифицировали Конвенцию ООН о правах ребенка. «Показушную озабоченность» США ситуацией в зоне специальной военной операции российские дипломаты объяснили тем, что Украину Вашингтон считает «одним из основных источников международного усыновления детей».

    Россия призвала США отказаться от «циничного использования детской проблематики для сведения геополитических счетов» и «критично взглянуть на действия» самого Вашингтона, например, отправку Украине «тяжелых вооружений, от которых в т.ч. числе гибнут дети, разрушаются объекты гражданской инфраструктуры: детские сады, школы, больницы».

    Напомним, американские власти объявили о введении рестрикций в отношении детского центра «Артек» в Крыму.

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    26 августа 2023, 10:49
    ВС Нигера приведены в состояние максимальной готовности

    Глава генштаба ВС Нигера Барму приказал привести войска в состояние максимальной готовности

    Tекст: Антон Никитин

    Назначенный мятежниками начальник генерального штаба вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести войска страны в состоянии максимальной готовности, говорится в радиосообщении.

    Глава генштаба ВС Нигера приказал привести весь ваш личный состав вооруженных сил страны в состояние максимальной готовности. Барму пояснил, что принял такое решение из-за нарастающий угрозы агрессии в отношении Нигера с целью избежать всеобщей неожиданности и обеспечить адекватный ответ, передает РИА «Новости».

    Накануне глава сформированного мятежниками Нигера Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани разрешил силам Буркина-Фасо и Мали входить на территорию Нигера для защиты страны на фоне угрозы вторжения в Нигер сил ЭКОВАС.

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    25 августа 2023, 22:42
    Истребители западной коалиции опасно сблизились с самолетом ВКС России в Сирии

    Контр-адмирал Кулить сообщил об опасном сближении истребителей F-35 западной коалиции с самолетом Су-35 ВКС в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Эт-Танф два истребителя F-35 возглавляемой США коалиции опасно сблизились с самолетом Су-35 ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    Инцидент произошел на высоте около 6,5 км, когда российский самолет проводил плановый полет вдоль южной границы Сирии. Управлявший Су-35 летчик продемонстрировал высокий профессионализм и не допустил столкновения, передает РИА «Новости».

    За сутки самолеты и беспилотники коалиции 17 раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Кроме того, в связи с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников коалицией допущено 11 нарушений протоколов деконфликтации, передает ТАСС.

    В последнее время об опасных инцидентах в небе над Сирией сообщается все чаще. Накануне в районе Эт-Танф истребитель F-16 возглавляемой США коалиции опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России.

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    27 августа 2023, 06:56
    В США рассказали о новой возможности для дружбы с Россией

    Экс-советник Буша: Россия и США могут сблизиться после украинского конфликта

    Tекст: Ольга Никитина

    После окончания острой фазы конфликта на Украине Россия и США смогли бы наладить отношения, заявил бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм.

    Грэм в статье для Nation написал, что сейчас перевод отношений Москвы и Вашингтона в конструктивное русло кажется задачей невыполнимой, однако так будет продолжаться до тех пор, пока украинский конфликт находится в острой фазе. Как только этот этап пройдет, для России и США «может появиться новая возможность», передает ТАСС текст публикации.

    По словам автора, Соединенным Штатам следует извлечь уроки из ошибочных усилий администрации Буша, направленных на противодействие влиянию Москвы на постсоветском пространстве.

    Вашингтон, считает Грэм, мог бы разрядить недружественные отношения с Россией, перейдя к открытой поддержке «некоторой формы нейтралитета» Украины. Кроме того, он призывает США способствовать продуктивным экономическим связям между Киевом, Европой и Москвой.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что от российско-американских отношений «остались какие-то крохи», но и им нанесен урон из-за поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Украине.

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    26 августа 2023, 01:26
    Небензя раскритиковал созванное США заседание СБ ООН

    Небензя подверг критике решение США созвать заседание СБ ООН по Северной Корее

    Tекст: Антон Антонов

    США, пользуясь председательством в СБ ООН, сами запросили заседание по ракетным испытаниям КНДР и сами же его немедленно назначили, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя, выступая на заседании, назвал его «иллюстрацией беспардонного подхода» США, которые председательствуют в СБ, к использованию своего места в Совбезе ради «узкокорыстной, политизированной повестки». США запросили вместе с Албанией, Эквадором, Францией, Японией и Мальтой «открытый брифинг по КНДР», но не стали устраивать «даже видимость консультаций среди членов» СБ относительно необходимости и формата дискуссии.

    «Сами же запросили заседание, и сами его немедленно назначили. Такими действиями США показывают, что мнения других членов Совета их совершенно не волнуют», – приводит его слова ТАСС.

    Он обвинил США в «циничной и лицемерной попытке» усилить давление на КНДР и отвлечь внимание от «безрассудных и эскалационных действий» Вашингтона и его союзников в регионе. Именно США с их союзниками «являются реальным источником угроз международному миру и безопасности», сказал Небензя.

    Небензя считает, что «политика жестких рестрикций давно себя исчерпала», зато «сохраняет актуальность российско-китайский проект политико-гуманитарной резолюции», который гораздо лучше, чем «демонизация Пхеньяна и бесчеловечная политика наращивания санкционного давления».

    Сигналы Токио и Сеула о готовности взаимодействовать с США в ядерной сфере могут рассматриваться как допущение возможности размещения в соответствующих странах ядерного оружия, сказал Небензя. По его мнению, «попытки США и их союзников создать в регионе в угоду Вашингтону новые разграничительные линии посредством формирования закрытых объединений» оказывают очень негативное влияние на ситуацию.

    Напомним, КНДР в ночь на четверг запустила ракету, предположительно, со своим первым разведывательным спутником. Спустя примерно два часа после пуска Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что запуск разведывательного спутника завершился неудачей из-за проблем на третьем этапе полета ракеты-носителя.

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    27 августа 2023, 18:15
    Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский самолет Су-30 сопроводил над Черным морем американский БПЛА Reaper, который летел к российской границе, сообщили в Национальном центре управления обороной.

    Средства контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря обнаружили приближающуюся к госгранице России воздушную цель. В воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США, передает РИА «Новости».

    Когда Су-30 приблизился к БПЛА, тот выполнил разворот от государственной границы России.

    Ранее истребитель Су-30 ВКС России заставил развернуться американский разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper над Черным морем.

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    26 августа 2023, 07:47
    В США не поверили в способность ВСУ принудить Россию к отступлению

    Newsweek указал на неспособность вооруженных сил Украины принудить российские войска к отступлению

    Tекст: Антон Антонов

    Нет оснований полагать, что небольшая по сравнению с российской украинская армия принудит войска России к отступлению, заявил обозреватель Марк Дэвис.

    Дэвис считает, что этого не стоит ждать ни «в первой половине 2024 года», ни «когда бы то ни было». По его словам, Украине потребуется «большая часть года», чтобы летчиков обучили управлять F-16, но даже после прохождения курса «в небе Украины их встретят вторые по размерам ВВС в мире», передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.

    Кроме того, в связи с президентскими выборами в США вопрос о поддержке Украины становится важнейшим фактором, и позиция кандидата по данной теме может определить его судьбу. Дэвис указал, что в США есть две противоположные позиции – помогать Киеву «столько, сколько потребуется» или немедленно прекратить поддержку. Подавляющее большинство американцев, заключил обозреватель, находится между этими двумя полюсами.

    Напомним, в США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ. При этом в США утверждают, что передали украинцам все необходимое, но в Польше считают, что страны Запада в недостаточном количестве оснащают ВСУ.

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    25 августа 2023, 08:40
    Володин: Санкции против России бумерангом ударили по инициаторам

    Володин: Санкции против России бумерангом ударили по их инициаторам

    Tекст: Алина Власенко

    Россия, несмотря на 17,5 тыс. введенных против нее за последние десять лет санкций, стала самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров по объему ВВП, а санкции бумерангом ударили по их инициаторам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин напомнил в Telegram, что десять лет назад Вашингтон и Брюссель начали незаконно вводить санкции против России. Однако за это время «санкции бумерангом ударили по их инициаторам», пишет Володин.

    Так, Россия стала самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров по объему ВВП. В то же время «США утратили экономическое лидерство, но еще больше пострадали европейские государства. Германия выпала из первой пятерки экономик мира, Франция и Британия опустились на девятое и десятое места соответственно. Украина в 2012 году была на 38-м месте. Сегодня упала на 50-е место», – отмечает спикер Госдумы.

    «Вызовы сделали нас сильнее. Но многое еще предстоит», – написал Володин, напомнив слова президента Владимира Путина о том, что России необходима проактивная экономика. «Для ее построения требуется поддерживать отечественного производителя, укреплять технологический суверенитет, создавать новые современные индустриальные мощности и отрасли передовых технологий», – указал спикер Госдумы.

    Он также заявил о важности построения эффективного диалога с представителями делового сообщества и анонсировал проведение в октябре больших парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

    Ранее Всемирный банк выпустил рейтинг стран за 2022 год по ВВП по паритету покупательной способности. Китай в нем занял второе место, уступив США. Россия оказалась на пятом месте.

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    26 августа 2023, 09:05
    В МИД оценили возможность отказа в выдаче виз для российской делегации на ГА ООН

    Tекст: Алина Власенко

    Москва готова к любому развитию событий в вопросе выдачи американских виз членам российской делегации на 78-ю сессию Генассамблеи ООН, но пока признаков срыва поездки не наблюдается, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков уточнил, что документы в американское посольство сданы, и пока дипломаты не видят признаков того, что здесь «произойдет какой-то срыв». Однако Рябков напомнил, что поведение американцев непредсказуемо и «может произойти все что угодно», передает РИА «Новости».

    Дипломат также призвал США выполнить свои обязательства в качестве страны, на территории которой находится штаб-квартира ООН.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию России на 78-й Генассамблее ООН. Между тем, в июле власти Великобритании не выдали визы российским делегатам для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН в Лондоне.

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