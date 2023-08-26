Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.13 комментариев
Демонстрация в поддержку новой власти прошла в Нигере
Массовая демонстрация в поддержку пришедших к власти военных прошла в Нигере
В столице Нигера Ниамее состоялась массовая демонстрация в поддержку пришедших к власти военных, в ней приняло участие большое число граждан страны.
Акция прошла на спортивном стадионе имени Сейни Кунче в Ниамее, кроме простых нигерийцев, там были и ряд военачальников пообещали защитить народ Нигера, передает РИА «Новости».
Ранее Ассоциация муниципалитетов Нигера (AMN) и Ассоциация регионов Нигера (ARENI), объединяющие все территориальные единицы страны, поддержали пришедших к власти военным в Нигере.