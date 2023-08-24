Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.0 комментариев
Украина объявила крупнейшие табачные компании «спонсорами войны»
Украинские власти внесли в список «международных спонсоров войны» мировые табачные компании Philip Morris International и Japan Tobacco International из-за сотрудничества с Россией.
Эти компании продолжают работать на российском рынке и пополнять бюджет страны, сообщило украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), передает РИА «Новости».
По данным финансовой отчетности российского подразделения Philip Morris, его выручка в прошлом году поднялась на 8%, чистая прибыть увеличилась до 48,2 млрд рублей, это на 45% больше, чем в 2021 году, указали в НАПК.
Japan Tobacco International (JTI) также остается лидером на российском рынке (доля 34,9%), добавили в украинском ведомстве.
До этого киевский режим объявлял владеющую AliExpress китайскую группу компаний «спонсором войны».