Tекст: Алексей Дегтярев

Пункты поражены у поселков Серебрянка и Дроновка в ДНР, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Южная группировка войск на Донецком направлении отразила три атаки украинских штурмовиков у населенных пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка (ДНР). Украинская сторона потеряла до 180 человек, три боевые бронированные машины, САУ «Акация» и «Гвоздика» и гаубицы Д-20 и Д-30.

Группа войск Центр на Красно-Лиманском направлении отразила две атаки штурмовиков 21-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии у поселков Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). За сутки на этом направлении потери ВСУ составили до 60 человек, две бронемашины и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении группировка Восток поразила скопления живой силы и техники у Старомайорского и Урожайного (ДНР). У Ровнополя (ДНР) пресечена деятельность двух украинских ДРГ.

ВСУ потеряли на этом направлении до 145 человек, танк и американскую самоходную гаубицу М109 Paladin.

На Херсонском направлении украинская сторона потеряла до 20 человек, три автомобиля и САУ «Гвоздика».

За последние сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику ВСУ в 143 районах. У города Запорожье уничтожена станция РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

ПВО перехватили снаряд РСЗО HIMARS, уничтожены 18 дронов у поселков Шипиловка, Приволье, Макеевка (ЛНР), Берестовое, Курдюмовка (ДНР), Чистополье, Любимовка, Мирное и Инженерное Запорожской области.

С начала СВО уничтожены: 462 самолета, 246 вертолетов, 5970 беспилотников, 431 ЗРК, 11457 танков и других боевых бронированных машин, 1144 машины РСЗО, 6011 орудий полевой артиллерии и минометов.