Ремонтные работы Псково-Печерского монастыря завершили к его 550-летию

Tекст: Александра Юдина

Псково-Печерский монастырь в ХХ веке стал особенно известен тем, что в суровые годы богоборчества был единственным в России никогда не закрывавшимся монастырем. Именно в нем сохранилась непрерывная духовническая и монашеская традиция, с пятидесятых годов расцвело старчество – целый сонм замечательных духовников.

Тысячи людей не только со всей России, но и из других стран приезжали к архимандриту Иоанну (Крестьянкину), архимандриту Адриану (Кирсанову), архимандриту Серафиму (Розенбергу), схиигумену Савве (Остапенко), иеросхимонаху Михаилу (Питкевичу), митрополиту Вениамину (Федченкову) и многим-многим другим.

В праздник Успенья Пресвятой Богородицы в монастыре будет совершена Божественная Литургия и крестный ход вокруг крепостных стен. К юбилею проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы не только в самом монастыре, но и в некогда построенном вокруг него городе Печоры.

В частности, за последний год город как никогда преображен и украшен. Однако он сохранил свои неповторимые уют и атмосферу старинного западнорусского монастырского посада, который так полюбился паломникам и туристам.

Кроме того, благодаря Псковской митрополии построены гостиницы, магазины, уютные кафе и кофейни. Создан и действует федеральный молодежный лагерь «Истоки» с православной и историко-гуманитарной направленностью с круглогодичным пребыванием до 300 человек.

Такой же лагерь строится для школьников, а для ветеранов монастырем возводится «Дворец для бабушек и дедушек» со стационарным и дневным пребыванием, с медицинской и социальной службой, клубом и кафе. Также возводятся диагностический медицинский центр и дома для его сотрудников. Эти работы завершат первый этап благоустройства и реконструкции Печор.

При этом в самом Псково-Печерском монастыре проведены капитальные ремонты нескольких храмов и построек. Но это также только первый этап в сохранении бесценных памятников монастыря и Псковской земли – всемирного и федерального значения, посмотреть на которые и приобщиться к духовной жизни поколений живших здесь православных подвижников, приезжают миллионы людей.

Все средства, выделенные государством к юбилею Псково-Печерского монастыря, использованы на благоустройство города Печоры: отремонтированы дороги, ведущие к городу, тротуары вымощены каменной плиткой и расширены, восстановлены булыжные мостовые.

Кроме того, реконструированы городские площади, смотровые площадки, а город украшен тенистыми скверами с цветочными клумбами и высокими деревьями.