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Ремонтные работы Псково-Печерского монастыря завершили к его 550-летию
Старинная обитель и воинская крепость Псково-Печерский монастырь, расположенный у самой западной границы России, отметит 28 августа свое 550-летие. К этой дате в монастыре и городе Печоры проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы.
Псково-Печерский монастырь в ХХ веке стал особенно известен тем, что в суровые годы богоборчества был единственным в России никогда не закрывавшимся монастырем. Именно в нем сохранилась непрерывная духовническая и монашеская традиция, с пятидесятых годов расцвело старчество – целый сонм замечательных духовников.
Тысячи людей не только со всей России, но и из других стран приезжали к архимандриту Иоанну (Крестьянкину), архимандриту Адриану (Кирсанову), архимандриту Серафиму (Розенбергу), схиигумену Савве (Остапенко), иеросхимонаху Михаилу (Питкевичу), митрополиту Вениамину (Федченкову) и многим-многим другим.
В праздник Успенья Пресвятой Богородицы в монастыре будет совершена Божественная Литургия и крестный ход вокруг крепостных стен. К юбилею проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы не только в самом монастыре, но и в некогда построенном вокруг него городе Печоры.
В частности, за последний год город как никогда преображен и украшен. Однако он сохранил свои неповторимые уют и атмосферу старинного западнорусского монастырского посада, который так полюбился паломникам и туристам.
Кроме того, благодаря Псковской митрополии построены гостиницы, магазины, уютные кафе и кофейни. Создан и действует федеральный молодежный лагерь «Истоки» с православной и историко-гуманитарной направленностью с круглогодичным пребыванием до 300 человек.
Такой же лагерь строится для школьников, а для ветеранов монастырем возводится «Дворец для бабушек и дедушек» со стационарным и дневным пребыванием, с медицинской и социальной службой, клубом и кафе. Также возводятся диагностический медицинский центр и дома для его сотрудников. Эти работы завершат первый этап благоустройства и реконструкции Печор.
При этом в самом Псково-Печерском монастыре проведены капитальные ремонты нескольких храмов и построек. Но это также только первый этап в сохранении бесценных памятников монастыря и Псковской земли – всемирного и федерального значения, посмотреть на которые и приобщиться к духовной жизни поколений живших здесь православных подвижников, приезжают миллионы людей.
Все средства, выделенные государством к юбилею Псково-Печерского монастыря, использованы на благоустройство города Печоры: отремонтированы дороги, ведущие к городу, тротуары вымощены каменной плиткой и расширены, восстановлены булыжные мостовые.
Кроме того, реконструированы городские площади, смотровые площадки, а город украшен тенистыми скверами с цветочными клумбами и высокими деревьями.