Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.19 комментариев
Первая компания из Запорожской области получила статус участника свободной экономической зоны
Вице-премьер Хуснуллин: Первая компания из Запорожской области получила статус участника свободной экономической зоны
В Единый реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах внесена первая компания из Запорожской области, которая реализует проект по модернизации станочного парка, это позволит машиностроительному предприятию расширить ассортимент и в два раза увеличить объем производимой продукции, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Новый участник СЭЗ направит средства на развитие, то есть инвестирует в переоснащение – закупит современные токарные и фрезерные станки с числовым программным управлением. Предприятие планирует нарастить производство деталей к дизелям локомотивов на 35 тыс. штук в год – это в два раза больше, чем сейчас. Кроме этого, инвестиционная декларация предусматривает расширение ассортимента выпускаемой продукции – клапанов, рычагов, фланцев, и создание дополнительных рабочих мест», – рассказал Хуснуллин, его слова приводятся в Telegram-канале правительства.
Он отметил, что свободная экономическая зона на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей создана по поручению президента. Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определен Минстрой России, управляющей компанией – ППК «Фонд развития территорий».
«Мы наблюдаем положительную динамику: все больше производственных предприятий, а также компаний, имеющих филиалы в новых регионах, проявляют живой интерес к участию в СЭЗ. В настоящее время на инвестпортале ФРТ зарегистрировано более 160 юридических лиц», – добавил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.
Он также напомнил, что на сайте фонда создан инвестиционный портал, где потенциальные инвесторы могут найти всю необходимую информацию о налоговых льготах, особенностях землепользования и градостроительной деятельности в СЭЗ, таможенных процедурах. Там же можно подать заявление на получение статуса участника свободной экономической зоны и приложить инвестиционную декларацию.