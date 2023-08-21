Вице-премьер Хуснуллин: Первая компания из Запорожской области получила статус участника свободной экономической зоны

«Новый участник СЭЗ направит средства на развитие, то есть инвестирует в переоснащение – закупит современные токарные и фрезерные станки с числовым программным управлением. Предприятие планирует нарастить производство деталей к дизелям локомотивов на 35 тыс. штук в год – это в два раза больше, чем сейчас. Кроме этого, инвестиционная декларация предусматривает расширение ассортимента выпускаемой продукции – клапанов, рычагов, фланцев, и создание дополнительных рабочих мест», – рассказал Хуснуллин, его слова приводятся в Telegram-канале правительства.

Он отметил, что свободная экономическая зона на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей создана по поручению президента. Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определен Минстрой России, управляющей компанией – ППК «Фонд развития территорий».

«Мы наблюдаем положительную динамику: все больше производственных предприятий, а также компаний, имеющих филиалы в новых регионах, проявляют живой интерес к участию в СЭЗ. В настоящее время на инвестпортале ФРТ зарегистрировано более 160 юридических лиц», – добавил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Он также напомнил, что на сайте фонда создан инвестиционный портал, где потенциальные инвесторы могут найти всю необходимую информацию о налоговых льготах, особенностях землепользования и градостроительной деятельности в СЭЗ, таможенных процедурах. Там же можно подать заявление на получение статуса участника свободной экономической зоны и приложить инвестиционную декларацию.



