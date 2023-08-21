Осуждены обвиняемые по делу о пытках людей в СИЗО в Иркутской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Приговор вынесен пятерым сотрудникам ФКУ СИЗО-1 ФСИН по Иркутской области, сообщили в суде, передает ТАСС.

Их признали виновными по статье «Превышение должностных полномочий». В зависимости от степени и характера фактического участия каждого в совершении преступления их приговорили к лишению свободы от четырех до пяти лет в колонии общего режима.

Обвиняемых лишили права занимать должности на госслужбе, в госучреждениях, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Ограничение будет действовать полтора года.

В феврале 2021 года в отношении сотрудников ФСИН в Иркутской области возбудили девять уголовных дел. Тогда же руководителей СИЗО-1 в регионе отстраняли от работы на время проверки.