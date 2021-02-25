После проверки ГУ ФСИН по Иркутской области возбудили девять дел

Девять уголовных дел в отношении сотрудников ФСИН, обвиняемых и осужденных были возбуждены по результатам проверки Главного управления ФСИН по Иркутской области, которую проводит центральный аппарат ведомства, сообщили во ФСИН.

Во ФСИН сообщили, что на данный момент «в отношении сотрудников, подозреваемых, обвиняемых и осужденных возбуждено девять уголовных дел, оперативное сопровождение которых осуществляется сотрудниками центрального аппарата ФСИН России», передает ТАСС.

«Кроме того, представители ФСИН России выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В отношении них ведутся проверочные мероприятия», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, сотрудники ФСИН России совместно с представителями прокуратуры Иркутской области и следственного управления СК по Иркутской области осуществляют прием по личным вопросам и проверяют условия содержания заключенных в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15.

Также для выявления возможных телесных повреждений медицинские работники проводят осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Отмечается, что в ходе проверки учреждений не нашла своего подтверждения информация о возможных притеснениях осужденных по национальным мотивам. Всего с 18 января сотрудники ФСИН России опросили более 1 тыс. подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Ранее местные СМИ сообщали о пытках над одним из заключенных колонии № 6. По информации журналистов, сотрудники колонии связывали мужчину скотчем и якобы разрешали другим осужденным избивать и насиловать его, а позже – прятать под кроватью на несколько суток.

По данным СМИ, пытки проводились в том числе на территории СИЗО-1 и ИК-6. С 18 января ФСИН России проводит в Иркутской области проверку, по ее итогам был уволен начальник СИЗО-1 Иркутска Игорь Мокеев.

Сообщалось, что руководство СИЗО и колонии в Иркутске отстранили в ходе проверки ФСИН.