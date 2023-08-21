Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.85 комментариев
В результате ДТП в Турции 12 человек погибли и 19 пострадали
A Haber сообщил о 12 жертвах и 19 пострадавших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Турции
В турецкой провинции Йозгат произошло ДТП с пассажирским автобусом, жертвами стали 12 человек, еще 19 человек пострадали, сообщают СМИ.
Автобус «слетел в овраг». Пострадавшие госпитализированы. Ведется расследование, передает РИА «Новости» со ссылкой на A Haber.