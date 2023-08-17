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    Россия перешла в ходе спецоперации к тактике «двух рук»
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    Андрей Колесник Андрей Колесник Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»

    Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

    30 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов По закоулкам идентичности можно дойти до русофобии

    Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.

    5 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума США навели в Пакистане свой порядок

    План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

    8 комментариев
    17 августа 2023, 22:42

    США не увидели причин менять уровень готовности ядерных сил из-за России

    Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил об отсутствии необходимости для США изменять готовность ядерных сил из-за России

    Tекст: Антон Антонов

    США не видят в действиях России и Белоруссии повода для изменения уровня готовности американских стратегических сил, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдера спросили, подтверждают ли США размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии. Также его попросили оценить слова белорусского президента Александра Лукашенко о готовности использовать «весь арсенал» для защиты Белоруссии, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Пентагона отказался «вдаваться в подробности», касающиеся разведывательных данных. Он подтвердил, что в Пентагоне знакомы с «сообщениями СМИ из России о том, что они намерены это сделать». По словам Райдера, «в целом» США «не видели ничего такого, что заставило бы изменить расстановку собственных стратегических сил».

    Напомним, Лукашенко выразил надежду, что применять размещенное в республике российское ядерное оружие не придется, так как оно служит фактором сдерживания. Москва заявляла, что график размещения российского ядерного оружия в Белоруссии остается в силе, передачи контроля над ядерным оружием кому бы то ни было в рамках осуществляемых мероприятий не происходит.

    17 августа 2023, 19:46
    Лукашенко: Цели СВО уже выполнены
    Лукашенко: Цели СВО уже выполнены
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Цели спецоперации на украинской территории уже достигнуты, киевский режим никогда не будет столь агрессивным к России, как раньше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

    Отвечая на вопрос о том, говорил ли президент России Владимир Путин, при каких обстоятельствах цели СВО будут выполнены, Лукашенко отметил, что не обсуждал с российским коллегой эту тему «в таком духе», передает ТАСС.

    Он выразил собственное мнение, по его словам, цели СВО уже выполнены, и Украина никогда не будет «так агрессивно себя вести в отношении России» после окончания боевых действий, как это было до них.

    Также Лукашенко в ходе интервью заявил, что отдельные российские части заходили через белорусскую территорию на Украину.

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    17 августа 2023, 20:36
    Лукашенко назвал потери Украины в ходе контрнаступления
    Лукашенко назвал потери Украины в ходе контрнаступления
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина за время контрнаступления потеряла убитыми и покалеченными 45 тыс. человек.

    «У вас за время контрнаступления 45 тысяч человек погибло и калеками ушли. <…> Потери у вас на фронте – 1 к 8», – передает ТАСС слова Лукашенко.

    Также он добавил, что у России есть в резерве 250 тыс. человек, вооруженных современной техникой. «Вот они вас перемелют, а потом сделают то, что вы больше всего боитесь – они вас отрежут на Молдову, на Приднестровье», – сказал Лукашенко.

    Также он добавил, что Запад начинает понимать, что даже с его помощью Украина не сможет выдержать. Лукашенко отметил, что от Украины может остаться только «клочок» земли, и такого государства больше не будет, если она не сядет за стол переговоров.

    Ранее белорусский лидер рассказал, как должны проходить переговоры по Украине.

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    17 августа 2023, 12:18
    Politico: Провал контрнаступления Украины истощает терпение союзников Киева
    Politico: Провал контрнаступления Украины истощает терпение союзников Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    В США присутствует ощущение, что в продолжающейся «войне на истощение» между Западом и Россией на поле Украины чаша терпения союзников киевского режима рискует быть переполненной, выразил мнение американский журналист Джейми Деттмер.

    По словам публициста, на Западе слишком многого ожидали от украинского контрнаступления, которое длится уже третий месяц, но нет ни единого намека на значительный прорыв или малейшее изменение в позициях на поле боя, передает Politico.

    Деттмер подчеркнул: в США есть впечатление, что союзники Киева снова оказались в тяжелом положении, так как они втянуты «в войну на истощение». Такая расстановка сил в ближайшем будущем истощит терпение союзников, на что в свою очередь и надеется Кремль.

    Американский журналист добавил, что у Киева осталось мало времени, чтобы организовать прорыв позиций ВС России, которые укрепили свои позиции в некоторых местах до 30 км.

    В данный момент спустя нескольких недель боев ВСУ продвинулись только на несколько километров в ключевых местах, первая фаза контрнаступления уже привела к значительным потерям в бронетехнике и живой силе, вторая фаза также не увенчалась значительным успехом, заметил Деттмер.

    «Запад сбил украинцев с толку еще до того, как прозвучал стартовый залп, научив их воевать в стиле НАТО, но не предоставив систем вооружения, необходимых для выполнения этой задачи», – отметил автор статьи.

    Деттмер заявил, что Запад всегда стремился к тому, чтобы президент Украины Владимир Зеленский начал активные действия, поэтому союзники были разочарованы, когда он отложил контрнаступление с весны на лето, чтобы выторговать большее количество западных поставок.

    Кроме того, в статье журналист напомнил слова американского историка Эдварда Люттвака о том, что «Украине не нужно одерживать великую победу, чтобы выйти из войны независимой нацией, ей достаточно упорства». «Вопрос никогда не стоял о стойкости Украины, но к 2024 году риски возрастут, независимо от того, хватит ли у Запада стойкости и воли к победе», – заключил Деттмер.

    Ранее американское издание Newsweek заявило, что в Киеве на фоне отсутствия успехов ВСУ встал вопрос о целесообразности продолжения контрнаступления. В частности, в США полагают, что руководство Украины было введено военными в заблуждение по поводу потенциальных успехов контрнаступления, так как им дали чрезмерно позитивные оценки.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что военные возможности Украины почти исчерпаны.

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    17 августа 2023, 09:36
    В США назвали причину отказа Вашингтона посылать новую технику на Украину

    Военный эксперт США: Пентагон не посылает Украине новую технику из-за страха раскрытия секретов

    Tекст: Вера Басилая

    США не поставляют Украине новейшую военную технику, так как опасаются, что ее секреты может раскрыть не только Россия, но и Китай, заявил американский военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    По его словам, на Украину прибудут старые модели танков Abrams M1A1. Хо считает, что США не передают новую технику из-за опасений, что они будут захвачены Россией, которая может передать полученную секретную информацию Китаю, передает RT.

    Ранее США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams.

    Сообщалось также, что США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники и защиты.

    Коментарии (6)
    17 августа 2023, 20:45
    Лукашенко: Зеленский сидел в погребе, когда российские войска были около Киева

    Лукашенко рассказал, где находился Зеленский, когда российские войска были около Киева

    Лукашенко: Зеленский сидел в погребе, когда российские войска были около Киева
    @ James McGill/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский находился в погребе, когда российские войска были около Киева, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

    По его словам, у Зеленского не было войск, чтобы защитить столицу, сообщает «Московский комсомолец». Лукашенко добавил, что лично наблюдал за тем, как некоторые представители киевской власти были готовы «поднять руки вверх».

    «Наверное, вы знаете, что войска России, которые были на окраине Киева, ушли оттуда, и никакой президент Украины там не отражал – у него войск фактически не было, которые могли бы защитить Киев. А те, которые были, уже наполовину точно были не его, они не хотели погибать», – пояснил Лукашенко, передает ТАСС.

    По словам Лукашенко, российские войска отошли от Киева, потому что президент Владимир Путин не хотел больших жертв среди мирного населения.

    Ранее Лукашенко заявил, что Украина за время контрнаступления потеряла убитыми и покалеченными 45 тыс. человек.


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    17 августа 2023, 00:58
    Белоруссия денонсировала соглашение с Украиной о ВТС

    Белоруссия объявила о денонсации соглашения с Украиной о военно-техническом сотрудничестве 1994 года

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликовано постановление Совета министров Белоруссии о денонсации соглашения с Украиной о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в Минске в 1994 году.

    Кроме того, денонсирован протокол о внесении изменений в соглашение о ВТС (2003 год). Указывается, что постановление совмина Белоруссии вступило в силу 15 августа, передает ТАСС.

    Напомним, Белоруссия заявляла, что не напрашивается в посредники для переговоров по Украине, но готова сыграть свою роль при необходимости.

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    17 августа 2023, 06:24
    Конгрессвумен заявила о провале санкций США против России

    Конгрессвумен Грин заявила о провале антироссийских санкций США и призвала перестать выделять деньги Украине

    Конгрессвумен заявила о провале санкций США против России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Санкционная политика США против России провалилась, Соединенные Штаты, поддерживающие Украину, стали беднее «на триллионы» долларов, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

    Грин заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Украина получила от США 113 млрд долларов и получает каждый месяц еще по 1 млрд. При этом глава американского государства Джо Байден хочет выделить «еще 20 млрд». Грин заявила, что «Россия становится богаче, а Америка – беднее на триллионы». «Никаких больше денег Украине!» – потребовала она.

    В докладе швейцарского банка UBS говорится, что совокупное частное богатство США в 2022 году снизилось на 5,9 трлн долларов, а в России – выросло на 600 млрд долларов, передает ТАСС.

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, киевскому режиму предназначены 24 млрд долларов. Это больше, чем действующие американские власти собираются направить на решение внутренних проблем.

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    17 августа 2023, 02:58
    Посол Антонов потребовал прекратить «охоту» США за россиянами

    Посол Антонов потребовал от США прекратить «охоту» за гражданами России в «третьих» странах

    Посол Антонов потребовал прекратить «охоту» США за россиянами
    @ Посольство России в США/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США должны прекратить «охоту» за россиянами в «третьих» странах, а американские политики и СМИ не должны вмешиваться в переговоры уполномоченных ведомств по обмену заключенными, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов заявил, что Москва «выступает за скорейшее возвращение всех» россиян из американских тюрем, для российской стороны «это безусловный приоритет». Россия считает неприемлемыми спекуляции по данному вопросу, сообщает в Telegram посольство.

    Подчеркивается, что Москва всегда была «против «охоты» Вашингтона за россиянами в «третьих» странах», США должны прекратить подобную практику. Однако, по словам Антонова, Белый дом существует «в своем мире», в котором действуют «собственные правила», а интересы других стран игнорируются. «Мы с таким подходом никогда не согласимся», – сказал он.

    Антонов подчеркнул, что судьба, здоровье, условия содержания россиян, «томящихся в американских застенках», находятся «в фокусе внимания», Россия «борется за то, чтобы они как можно скорее оказались» дома.

    Посол указал, что вопрос «обмена заключенными решается по линии уполномоченных ведомств». Обращаясь к политикам и СМИ в США, он призвал их не мешать работе компетентных органов. «Перестаньте играть на судьбах людей и оставьте поиск необходимых «развязок» профессионалам», – сказал он.

    В конце 2022 года россиянин Виктор Бут, отсидевший в иностранных тюрьмах 14 лет по обвинению в торговле оружием, вышел на свободу. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. В апреле 2022 года состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко.

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    17 августа 2023, 20:10
    Лукашенко рассказал, как необходимо начинать переговоры по Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Любые переговоры по Украине должны начинаться без предварительных условий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью украинской журналистке Диане Панченко.

    По его словам, классика любой дипломатии – сесть на стол переговоров без предварительных условий. Лукашенко заявил, что необходимо вместе обсудить все – и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск, передает ТАСС.

    «Садимся, вырабатываем повестку дня», – сказал он. Избежать конфликт на Украине можно было раньше, но остановить его можно и сейчас, добавил белорусский лидер.

    Ранее Лукашенко заявил, что цели спецоперации на украинской территории уже достигнуты.

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    17 августа 2023, 00:19
    Блинкен провел телефонный разговор с осужденным в России Уиланом

    CNN сообщил о телефонном разговоре Блинкена с осужденным в России за шпионаж Уиланом

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Госдепа США Энтони Блинкен и осужденный в России за шпионаж Пол Уилан, который находится в колонии в Мордовии, провели телефонный разговор, сообщают СМИ.

    Как сообщил источник, Блинкен призвал Уилана «сохранять веру». Госсекретарь заверил, что Вашингтон предпринимает все усилия для освобождения Уилана. Источник сказал, что у Уилана есть возможность звонить из колонии.

    Это второй прямой разговор Блинкена с Уиланом. Брат осужденного Дэвид Уилан рассказал, что в разговоре с родителями Пол Уилан назвал разговор с Блинкеном «долгим» и «откровенным», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Напомним, в 2020 году Мосгорсуд признал гражданина США и еще трех государств Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

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    17 августа 2023, 20:02
    Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае агрессии Прибалтики или Польши

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Минск готов к мгновенному ответу, если Варшава или прибалтийские государства вознамерятся провести агрессию в отношении страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

    Если начнется агрессия в отношении Белоруссии со стороны Польши, Литвы, Латвии, то последует незамедлительный ответ, заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Белоруссия ответит «всем тем, что у нее есть».

    Также в интервью он выразил собственное мнение о том, что цели спецоперации на Украине уже выполнены.

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    17 августа 2023, 15:55
    Путин пообещал обсудить с Лукашенко строительство ВСМ до Минска

    Tекст: Вера Басилая

    Минское направление было бы очень востребовано и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, нужно обсудить строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) с белорусским президентом Александром Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мне кажется, надо было бы проработать вопрос строительства ВСМ с правительством Белоруссии. Я с президентом переговорю. Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии. Тем более что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства», – заявил Путин на церемонии открытия пассажирского движения по МЦД-3, передает ТАСС.

    Ранее Путин дал старт движению по МЦД-3 в столице и поддержал идею строительства ВСМ от Москвы до Петербурга.

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    17 августа 2023, 16:48
    Белоруссия сообщила о получении российских боевых вертолетов Ми-35

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белорусская сторона получила от российской боевые вертолеты Ми-35, сообщили в министерстве обороны страны в четверг.

    Белорусские летчики проводят перелет первой партии Ми-35, поступивших в ВС Белоруссии, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что вертолеты переданы в соответствии с планом строительства и развития белорусской армии и военно-технического сотрудничества с Россией.

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    17 августа 2023, 18:07
    Посольство России заявило о создании США лабораторий по «управлению эпидемиями»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона занята созданием лабораторий по разведению искусственных очагов инфекций и управления этими эпидемиями, заявило российское посольство в Вашингтоне.

    Вашингтон создает незаконные лаборатории по всему миру под видом мониторинга заболеваемости, заявило дипломатическое представительство, передает ТАСС.

    США строят такие учреждения и у российских границ. Задачей этих центров, по мнению посольства, является возможность «в нужный момент создавать кризисные ситуации биологического характера». Американская сторона намеревается формировать искусственные очаги заболеваний и «управлять эпидемиями», ставя их на службу собственным интересам.

    Особо тревожит деятельность американских военных на украинской территории, в нее включены десятки государственных институтов и частных украинских компаний. «Мирные граждане и военнослужащие республики стали донорами биоматериала и просто подопытными», – подчеркнули в посольстве.

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    17 августа 2023, 20:57
    Лукашенко заявил, что Путина «никто никуда не свергнет»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российского лидера Владимира Путина никто свергнуть не сможет.

    Глава Белоруссии ответил на вопрос украинской журналистки Дианы Панченко о том, что на Украине есть миф, согласно которому СВО закончится, когда у РФ будет другой лидер. Лукашенко предложил таким желающим попробовать, предупредив их о будущих больших проблемах, передает ТАСС.

    По поводу недавнего мятежа вагнеровцев в России, Лукашенко заявил, что его итог состоит в том, что больше «этих мятежей в обозримом будущем не будет». При этом, по его словам, это не было постановкой.

    Также Лукашенко рассказал, что президент России Владимир Путин пока не задумывался, кто сможет продолжить его курс. «Думаю, что есть такой человек. Если Путин его сейчас не видит, то он его увидит в ближайшее время», – сказал Лукашенко.

    Ранее Лукашенко заявил, что Украина за время контрнаступления потеряла убитыми и покалеченными 45 тыс. человек, а также сказал, что цели спецоперации уже достигнуты.

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