Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».30 комментариев
США не увидели причин менять уровень готовности ядерных сил из-за России
Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил об отсутствии необходимости для США изменять готовность ядерных сил из-за России
США не видят в действиях России и Белоруссии повода для изменения уровня готовности американских стратегических сил, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Райдера спросили, подтверждают ли США размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии. Также его попросили оценить слова белорусского президента Александра Лукашенко о готовности использовать «весь арсенал» для защиты Белоруссии, передает ТАСС.
Пресс-секретарь Пентагона отказался «вдаваться в подробности», касающиеся разведывательных данных. Он подтвердил, что в Пентагоне знакомы с «сообщениями СМИ из России о том, что они намерены это сделать». По словам Райдера, «в целом» США «не видели ничего такого, что заставило бы изменить расстановку собственных стратегических сил».
Напомним, Лукашенко выразил надежду, что применять размещенное в республике российское ядерное оружие не придется, так как оно служит фактором сдерживания. Москва заявляла, что график размещения российского ядерного оружия в Белоруссии остается в силе, передачи контроля над ядерным оружием кому бы то ни было в рамках осуществляемых мероприятий не происходит.