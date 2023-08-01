На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.3 комментария
Лукашенко выразил надежду на отсутствие необходимости применять ядерное оружие
Лукашенко выразил надежду на отсутствие необходимости применять размещенное в Белоруссии ядерное оружие
Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что применять размещенное в республике российское ядерное оружие не придется, так как оно служит фактором сдерживания.
Он пояснил, что «ядерное оружие – это безопасность.
«Не дай бог придется использовать оружие. Я все-таки надеюсь, этого не будет», – сказал президент, передает ТАСС.
Лукашенко добавил, что не хочет, чтобы белорусы воевали, поэтому Минск делает выводы и не «бряцает оружием». При этом страна готова в любой момент защитить себя.
Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия – вынужденная мера, гипотетический вывод оружия из страны республики возможен только, если США и НАТО откажутся от антироссийского курса.