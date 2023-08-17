Япония нарастила импорт зерновых из России на 5680%

Минфин Японии сообщил о росте импорта зерновых из России на 5680% в июле этого года

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что импорт зерновых из России увеличился на 5679,4%, когда как импорт рыбных изделий за тот же период показал снижение на 35,3%, также уменьшился импорт овощей на 30%, передает РИА «Новости».

По информации японского ведомства, также сократился ввоз российского СПГ на 53,6%, уменьшился импорт угля на 72,9%, а импорт цветных металлов на 69,5%. Кроме того, сократилась закупка руды цветных металлов на 93% и ввоз продукции из железа и стали – на 52,2%.

При этом сообщается, что увеличился экспорт транспортных средств в Россию на 84%, хотя поставки запчастей японского производства сократились на 44,4%. Резко возрос экспорт медицинских изделий – на 1123%.

По подсчетам Минфина Японии, объем экспорта в Россию в июле этого года увеличился на 25% и составил 347,85 млн долларов по сравнению с тем же периодом 2022 года, импорт при этом показал снижение на 69,6% и составил 367,31 млн долларов.

В июле японский Минфин сообщал, что страна за первые шесть месяцев текущего года в пять раз нарастила импорт зерновых из России – на 509,7%. Импорт овощей снизился на 56,7%, фруктов – на 96,8%, а рыбы и рыбной продукции – на 23,4%.