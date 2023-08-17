Импортозамещающий комплекс по переработке мяса решили построить в Подмосковье

Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.0 комментариев
Импортозамещающий комплекс по переработке мяса решили построить в ПодмосковьеОтечественное производство
Импортозамещающий комплекс по переработке мяса решили построить в Волоколамске
В Волоколамске появится предприятие, импортозамещающее производство мяса, ежегодно комплекс будет выпускать до 30 тыс. тонн продукции.
По словам зампредседателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, ООО «Раздолинка» получила льготный участок по программе «Земля за 1 рубль» и собирается открыть на новом предприятии около 120 рабочих мест, передает телеканал «360».
В проект будет вложено около 150 млн рублей, его планируют запустить в 2026 году, оно будет производить до 30 тыс. тонн мяса и полуфабрикатов, частично заменив импорт в этом секторе.
Ранее завод автокомпонентов в Москве приступил к импортозамещению.