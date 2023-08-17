Импортозамещающий комплекс по переработке мяса решили построить в Подмосковье

Импортозамещающий комплекс по переработке мяса решили построить в Волоколамске

Tекст: Вера Басилая

По словам зампредседателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, ООО «Раздолинка» получила льготный участок по программе «Земля за 1 рубль» и собирается открыть на новом предприятии около 120 рабочих мест, передает телеканал «360».

В проект будет вложено около 150 млн рублей, его планируют запустить в 2026 году, оно будет производить до 30 тыс. тонн мяса и полуфабрикатов, частично заменив импорт в этом секторе.

Ранее завод автокомпонентов в Москве приступил к импортозамещению.