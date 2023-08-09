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Завод автокомпонентов в Москве приступил к импортозамещению
Завод автокомпонентов в Москве приступил к импортозамещению и модернизации оборудования
Московский завод «Альфа Автоматив Техноложиз», специализирующийся на выпуске автокомпонентов, запустил процесс модернизации оборудования, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Завод готовится к запуску масштабного производства 106 компонентов кузовных деталей для китайского кроссовера Haval Jolion.
«Уже сейчас специалисты завода завершили комплекс технических работ по вводу в эксплуатацию дополнительной линии из пяти 250-тонных прессов. В результате мощности производственного комплекса вырастут с 12 до 17 млн деталей в год, – приводит слова Овичнского «Вечерняя Москва».
Соглашение на поставку необходимого оборудования было подписано с тульским ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», дочерним подразделением Great Wall Corporation.
Кроме того, на заводе недавно вновь начали производить детали кузова для модели «Лада Ларгус», в том числе с использованием масел отечественного производства.
Предприятие открыло современное производство в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) на юге столицы в декабре 2022 года. На заводе производят кузовные детали для легковых автомобилей и коммерческого транспорта, которые поставляются на автосборочные предприятия по стране и за рубежом.