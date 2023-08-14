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Корабли Северного флота начали поход по Северному Ледовитому океану
Группа кораблей Северного флота в рамках учений приступила к походу по морям Северного Ледовитого океана и районам трассы Северного морского пути, сообщили в Минобороны.
Согласно сообщению ведомства, арктическая экспедиционная корабельная группировка Севеного флота в составе БДК «Александр Отраковский», большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», буксира «Алтай» и танкера «Сергей Осипов» приступила к походу по морям Северного Ледовитого океана и районам трассы Севморпути, передает ТАСС.
Участники арктического похода вышли из Североморска и сформировали походный ордер в Баренцевом море.
По словам командира отряда боевых кораблей Северного флота капитана первого ранга Станислава Варика, во время похода будут проведены учения по обеспечению безопасности морского судоходства и обороне островных и континентальных территорий России в Арктике.
Ранее президент Владимир Путин на церемонии поднятия российского флага на ледоколе «Урал» и спуска на воду ледокола «Якутия» заявил, что развитие северных регионов и Северного морского пути в значительной степени обеспечит будущее России.