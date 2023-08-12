Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.12 комментариев
Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Украине
Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Киеву на 24 млрд долларов
Конгрессмены-республиканцы выступили с официальным требованием к президенту США Джо Байдену об отзыве запроса на «экстренное» финансирование Украины в размере 24 млрд долларов, сообщил член Палаты представителей Уоррен Дэвидсон.
Дэвидсон написал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), что американцы «устали спонсировать бесконечную прокси-войну».
Он сообщил, что он вместе с коллегами по Республиканской партии составил письмо с требованием к Байдену отозвать последний пакет помощи для Украины до тех пор, пока Конгрессу не будет представлена «всесторонняя стратегия» на украинском направлении.
В опубликованном документе против новой помощи киевскому режиму выступили 12 конгрессменов, передает РИА «Новости».
Напомним, из 40 млрд долларов, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, киевскому режиму предназначены 24 млрд долларов.
Член Палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин заявляла накануне, что Соединенные Штаты не могут позволить себе потратить 24 млрд долларов на Украину, поскольку в стране есть внутренние проблемы, требующие внимания.