Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.2 комментария
В Конгрессе выступили против новых трат на Киев
Конгрессвумен США Грин выступила против выделения новых средств Украине
Соединенные Штаты не могут позволить себе потратить 40 млрд долларов на Украину, поскольку в стране есть внутренние проблемы, требующие внимания, заявила член Палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин.
Политик написала на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), что американские пенсионеры, у которых фиксированный доход, из-за высокой инфляции оказались не в состоянии платить за аренду. Кроме того, она напомнила, что внешний долг США составляет 32 трлн долларов. Также, написала конгрессвумен, в стране сейчас рекордно высокая численность бездомных.
Из-за «жалкой политики» президента США Джо Байдена в вопросе безопасности на границе, по ее словам, каждый день «умирают более 300 американцев», передает РИА «Новости».
Напомним, из 40 млрд долларов, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, киевскому режиму предназначены 24 млрд долларов. Это больше, чем действующие американские власти собираются направить на решение внутренних проблем.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в этой связи отметил, что администрация США готова помогать киевскому режиму «до последнего украинца».