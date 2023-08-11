Конгрессвумен США Грин выступила против выделения новых средств Украине

Tекст: Ольга Никитина

Политик написала на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), что американские пенсионеры, у которых фиксированный доход, из-за высокой инфляции оказались не в состоянии платить за аренду. Кроме того, она напомнила, что внешний долг США составляет 32 трлн долларов. Также, написала конгрессвумен, в стране сейчас рекордно высокая численность бездомных.

Из-за «жалкой политики» президента США Джо Байдена в вопросе безопасности на границе, по ее словам, каждый день «умирают более 300 американцев», передает РИА «Новости».

Напомним, из 40 млрд долларов, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, киевскому режиму предназначены 24 млрд долларов. Это больше, чем действующие американские власти собираются направить на решение внутренних проблем.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в этой связи отметил, что администрация США готова помогать киевскому режиму «до последнего украинца».