Посол Антонов: США демонстрируют стремление помогать Киеву до последнего украинца

Tекст: Ольга Никитина

Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, отметил, что американские власти игнорируют растущее неприятие таких действий собственными гражданами.

Он подчеркнул, что в США обсуждаются «баснословные» суммы, которые Вашингтон собирается выделить Украине за счет простых американцев.

Антонов задался вопросом о том, как в действительности тратятся эти суммы и в самом деле оружие, отправляемое из США, попадает украинцам. Он напомнил о публикациях в СМИ о том, что эти вооружения обнаруживают у наркокартелей, организованных преступных групп в различных районах мира.

При этом даже американские эксперты все чаще признают ничтожность шансов на успех украинского контрнаступления. Западное оружие не поможет ВСУ, как и наспех подготовленные по «натовским стандартам» войска, подчеркнул Антонов.

Глава российской дипломатической миссии добавил, что американская страна затягивает конфликт на Украине. «Просматривается какое-то маниакальное стремление добиться стратегического поражения России. Все подобные устремления обречены на провал», – заключил он.

Ранее сообщалось, что из 40 млрд долларов, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, киевскому режиму предназначены 24 млрд долларов, что превосходит обращение о финансировании для решения внутренних американских проблем.