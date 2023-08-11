Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.0 комментариев
Пушилин: Украинским войскам не удалось закрепиться в Урожайном
Пушилин: Украинским войскам не удалось закрепиться в Урожайном в ДНР
ВСУ продолжают совершать безуспешные попытки закрепиться в Урожайном, все атаки отбиты, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, были моменты, когда противнику удавалось закрепиться на окраинах Урожайного, однако артиллерия и авиация ВС России его уничтожили, причем техника противника стоит там до сих пор, передает ТАСС.
Пушилин добавил, что на данном этапе противнику не удалось войти и закрепиться в Урожайном.
Напомним, в четверг Пушилин рассказал, что штурмовые подразделения ВСУ при поддержке бронетехники зашли в северную часть Урожайного в ДНР, но после удара российской артиллерии и авиации с потерями отступили из населенного пункта.