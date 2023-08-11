Пушилин: Украинским войскам не удалось закрепиться в Урожайном в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, были моменты, когда противнику удавалось закрепиться на окраинах Урожайного, однако артиллерия и авиация ВС России его уничтожили, причем техника противника стоит там до сих пор, передает ТАСС.

Пушилин добавил, что на данном этапе противнику не удалось войти и закрепиться в Урожайном.

Напомним, в четверг Пушилин рассказал, что штурмовые подразделения ВСУ при поддержке бронетехники зашли в северную часть Урожайного в ДНР, но после удара российской артиллерии и авиации с потерями отступили из населенного пункта.