Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.3 комментария
Пушилин: ВСУ с потерями отступили из Урожайного
Пушилин: ВСУ после кратковременного пребывания с потерями отступили из Урожайного
Штурмовые подразделения ВСУ при поддержке бронетехники зашли в северную часть Урожайного в ДНР, но после удара российской артиллерии и авиации с потерями отступили из населенного пункта, сообщил врио главы региона Денис Пушилин.
По его словам, в какой-то момент ВСУ смогли закрепиться в северной части Урожайного, после чего ВС России нанесли артиллерийские и авиаудары, и противник, понеся потери в живой силе и технике, отступил на ранее занимаемые позиции, передает ТАСС.
Пушилин добавил, что Клещеевка вся перерыта от снарядов, в результате боев за нее от населенного пункта «практически ничего не осталось».
Ранее в районе Урожайного российские войска пресекли деятельность двух разведгрупп ВСУ.